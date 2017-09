Silně opilých řidičů přibývá, mnozí si před jízdou dají i tvrdý alkohol

Policisté letos evidují zatím 150 dopravních nehod, které řidiči způsobili pod vlivem alkoholu. Ve 122 případech nadýchali více než 1,5 promile. Loni bylo takových nehod za celý rok 321. Do 0,24 promile alkoholu způsobili řidiči 21 nehod, do 0,5 20 nehod, od 0,6 do 0,8 také 20 nehod, od 1,0 do 1,5 55 nehod a při 1,5 a více promile alkoholu v dechu pak 189 nehod.