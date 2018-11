Američan chystá v Budějovicích základku s výukou převážně v angličtině

Už příští rok by mohly být České Budějovice nejen pro zahraniční zaměstnance některých firem o něco atraktivnější. Nově by měli k dispozici základní školu, kde by jejich potomci studovali v anglickém jazyce.

Nápad, jenž pro krajské město není úplnou novinkou, oživil Američan Dale Lehnhoff. První anglicko-českou základní soukromou školu chce otevřít už od příštího roku.

Jeho záměr v říjnu schválila rada města. Potvrzení potřebuje také od Jihočeského kraje a ministerstva školství.

„Věřím, že budeme úspěšní. Rádi bychom otevřeli první až pátou třídu, ale záleží na zájmu,“ popisuje šestapadesátiletý Lehnhoff, který by do učitelského sboru chtěl nabrat minimálně šest učitelů a dva až tři asistenty do výuky.

Čeština by se měla dotknout jen české historie a literatury. Zbytek předmětů budou žáci poznávat v angličtině.

Lektor ze Spojených států amerických počítá s tím, že studium bude placené. Otazník stále visí nad umístěním. Náměstek primátora Petr Holický zmínil, že jsou údajně vytipované dvě lokality.

Lehnhoff si zatím bližší podrobnosti nechává pro sebe. „Zatím jsme se pro žádné konkrétní místo nerozhodli. Podmínky ministerstva jsou přísné, takže je potřeba být pečlivý. Samozřejmě bychom byli rádi blízko centra,“ líčí rodák z Ohia, jenž v Česku žije bezmála pět let.

Česko-anglické gymnázium tu je, ale základní škola chybí

Myšlenku na založení základní školy nosí v hlavě více než rok a půl. „Začal jsem nápad dávat dohromady, udělal si průzkum a víc se ptal. Zdálo se mi, že by službu řada lidí uvítala. Je tady česko-anglické gymnázium, ale základní škola chybí,“ myslí si. Financovat by ji chtěl přes soukromé investory.

Poptávka by nemusela být problém, zejména ze strany zahraničních pracovníků velkých společností.

„Naši zaměstnanci určitě budou mít zájem. Máme desítky kolegů ze zahraničí. Při jejich rozhodování, zda pracovat v Budějovicích, jde o jedno z důležitých kritérií. Dívají se na úroveň vzdělávání a možnosti, které mají. Zatím jsme věc řešili přes mezinárodní školu v Hluboké, ale dá se říct, že potřeba je větší,“ říká personální ředitelka společnosti Bosch v Českých Budějovicích Barbora Schelová.

Podle ní funguje spolupráce se školou v Hluboké dobře. „Žáci tam jsou spokojeni, i když máme nějaká operativní témata, která řešíme neustále. Občas děti musíme některé předměty doučovat, protože je zde vzdělávání trochu odlišné oproti německému standardu, odkud máme většinu kolegů ze zahraničí. Ale jsou u nás i lidé z Indie, Mexika či Ukrajiny,“ dodává Schelová.

Lehnhoff doufá, že školu budou navštěvovat také čeští žáci i potomci sportovců z různých koutů světa. Cizince mají ve svých týmech hokejový Motor, fotbalové Dynamo i volejbalový Jihostroj. Ne všude by však se svým záměrem uspěl.

„Za posledních šest let jsme neměli hráče, který by tady měl dítě školou povinné. Takže nemohu říct, jestli by toho využili. Na druhou stranu zámořské děti jsou dnes zvyklé studovat přes internet, jako je tomu v případě dětí trenéra Prospala,“ popisuje generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Lehnhoff do Česka poprvé zamířil s americkým výběrem softbalistů na turnaj v roce 2012 a nakonec zde strávil víc času. „Zamiloval jsem si jídlo, cítil se tady velmi příjemně, lidé na mě byli nesmírně milí. O rok později jsem se do Česka vrátil a už zůstal,“ usmívá se.

Na jihu Čech působil zprvu jako trenér softbalu. Později začal učit angličtinu a pracoval také na mezinárodní škole v Hluboké, kde učil čtyři roky matematiku a částečně vyučoval angličtinu.

Spojené státy americké mu podle jeho slov nechybí. „Česko a hlavně České Budějovice jsou extrémně bezpečné místo. USA jsou nebezpečnější - spousta zbraní, gangů a tak dále. Tady je mi moc dobře. Teď bych vstřícnost, kterou zde cítím, rád něčím oplatil,“ doplňuje Lehnhoff.