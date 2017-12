Nejhezčí je vánoční jedle v Budějovicích, rozhodli čtenáři v anketě

Nejlépe tvarovaný a současně nejvkusněji ozdobený strom čtenáři iDNES.cz vybírali od 11. prosince. Jehličnanům v krajských městech a v Kladně celkem přidělili 16 159 hlasů.

Jak jste hlasovali České Budějovice: 4226

Plzeň: 2155

Hradec Králové: 1598

Olomouc: 1388

Pardubice: 1251

Ústí nad Labem: 1118

Brno: 804

Zlín: 796

Ostrava: 647

Liberec: 563

Kladno (Střední Čechy): 513

Karlovy Vary: 460

Jihlava: 345

Praha: 295 Celkem: 16 159

Vítězství jihočeské metropoli vybojovala na zhruba patnáct metrů zkrácená jedle obrovská ze zahrady rodinného domu na Zavadilce. Majitelé měli strach, že se zlomí, trvalo však poměrně dlouho, než se rozhodli, nechat strom pokácet.

„Sázeli jsme ji v době, kdy se nám narodil syn. Je to pro nás srdeční záležitost, takže mi z toho je trochu smutno,“ uvedla při kácení stromu Jana Bušková, na jejíž zahradě strom dosáhl výšky osmnácti metrů.

Jedle s příběhem září na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. v odstínech zlaté barvy. Výzdobu doplňuje modro-stříbrná hvězda na špici a blikající „rampouchy“.

„Mám samozřejmě velkou radost. Zdá se, že České Budějovice svým stromem vždy dokážou zaujmout širokou veřejnost. Loňský vánoční strom se dostal i do hlavních vysílacích časů celoplošných televizí s tím, že by mohl být rovnější a že by snad stačil i jeden kmen. Tak jsme si letos řekli, že to dokážeme i z opačné strany pomyslného pořadí, a to se nám povedlo,“ říká s úsměvem primátor Jiří Svoboda.

Vítězný českobudějovický strom zvítězil nad všemi ostatními jehličnany s drtivým náskokem. Získal 4226 hlasů, tedy takřka dvakrát víc než druhý plzeňský smrk ztepilý. Třetí příčku vybojoval se 1598 hlasy smrk na Velkém náměstí v Hradci Králové.

V minulých letech v anketě opakovaně vítězil plzeňský vánoční strom. Zlatou příčku obsadil v letech 2011, 2012, 2013, 2014 a 2016.

V roce 2015 "utrhla“ první místo douglaska z Horního náměstí v Olomouci (psali jsme zde). Plzeň tehdy v anketě chyběla, kraj reprezentoval strom ve Stříbře. Jednotlivé krajské redakce totiž výjimečně mohly do ankety nominovat jako zástupce regionu i jiný strom než ten v krajském městě.

Rozsvícení vánočního stromu v Českých Budějovicích: