Písek chystá jako první město v Česku aplikaci, která usnadní parkování

V Komenského ulici nemá cenu zkoušet zaparkovat. Všechna místa jsou momentálně obsazena. Mnohem lepší situace je v Gregorově ulici. Za prvních 30 minut tu zaplatíte deset korun.

Takového rádce v podobě mobilní aplikace volně dostupné pro systémy Android a Apple získají řidiči od 1. ledna při hledání volných stání v centru Písku.

Aplikace eParkomat, která nemá v České republice obdoby, dokáže zaznamenat polohu vozidla a na mapce posléze ukázat ulice s možnostmi zaparkování. Červené, oranžové nebo zelené symboly s čísly prozradí, jestli je šance na zaparkování nízká, střední nebo vysoká.

V současné době se novinka testuje. Vyzkoušet si ji může každý zájemce. „Lidé se budou moci tříměsíční testovací fáze účastnit poté, co si aplikaci zdarma nainstalují do svého telefonu. Od nového roku poběží naostro. Pak bude dostupná všem,“ vysvětlil garant oblasti IT z organizační složky města Smart Písek Miloš Prokýšek.

Technologie je založená na sledování dat z mobilní sítě. „Lidé se nemusí bát o své soukromí. Data dodává operátor tak, aby nebylo nikdy možné dohledat konkrétní osobu. Tato technologie je ale schopná zjistit způsob, jakým lidé po dané oblasti cestují,“ upozornil Pavel Vrba, spolumajitel firmy City Smart Parking, která aplikaci městu dodává.

Podle Vrby aplikace dokáže s vysokou přesností předpovědět obsazenost parkovacích míst. A právě to je pro Písek zásadní.

„Parkování v našem městě bylo nutné vylepšit. Největší problém je přímo v centru. Tato aplikace je určena primárně pro obyvatele Písku, kteří tak nebudou muset spoléhat při vyřizování pochůzek jen na parkoviště na Velkém náměstí,“ popsal místostarosta Josef Knot.

Kromě volných stání na parkovištích a v ulicích novinka ukáže i místa s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. A zkrátka nepřijdou ani lidé, kteří chytrý telefon nevlastní. Těm bude sloužit webová stránka, na níž se i oni dozvědí, kde a za jakých podmínek je v současné chvíli v Písku možné zaparkovat.

Opravili parkoviště u výstaviště

Město představilo také rekonstruované parkoviště P1 u výstaviště s novými dobíjecími stanicemi. Jeho obsazenost budou monitorovat čidla zapuštěná v zemi, odkud se údaje dostanou na naváděcí tabule. V budoucnu čidla přibudou také na parkovišti v proluce u pošty v Žižkově ulici, u kulturního domu a u nemocnice.

„Rozhodli jsme se pro řešení kombinující systém digitálních panelů u vjezdů do města směřující především návštěvníky Písku na záchytná parkoviště s volnými parkovacími místy, se systémem, který pro navádění nepoužívá jen data z detektorů a kamer, ale umožňuje předpovídat volná parkovací místa i přímo v ulicích města,“ dodal Knot.

Na informaci o možnosti využití aplikace eParkomat upozorní parkovací automaty. Čtyřletý provoz navigačního systému vyjde město na dva miliony korun.

„V první fázi do něj bude zapojeno širší centrum města. Pokud budou řidiči spokojeni, rozšíří se na celé území Písku,“ dodal místostarosta Knot.