Odstranit nepojízdný vrak z ulice? V Budějovicích to trvá celý rok

Renault se od krajnice nehnul už déle než čtvrt roku, rodinný vůz fiat stojící a reznoucí o dvacet metrů dál pod stromy už asi rok, a něco jako přívěsný vozík hned vedle snad dokonce tři roky.

Tak to vypadá jen v části Dělnické ulice v českobudějovické čtvrti Pětidomí. Jaký je stav napříč celým městem, si lze snadno představit. Zbytečně zabraných parkovacích míst jsou stovky.

Problém s nepojízdnými auty je nyní v Českých Budějovicích opět aktuálnější, protože se město chystá rozšířit zóny placeného stání i na Pražské sídliště. I tam jsou desítky podobně odstavených vozů.

Jenže to automaticky neznamená, že je to vrak, a odstranit i takové auto je velmi zdlouhavý a komplikovaný proces.

Hodně o tom ví Kristýna Radová ze správy veřejných statků magistrátu, která má tuto problematiku na starost. „Letos se povedlo zlikvidovat pětačtyřicet autovraků a dalších dvanáct bych měla stihnout vyřešit do konce listopadu,“ uvedla Radová. Podle ní trvá celá záležitost zhruba rok.

„Většinou začínáme posudkem a odhadem ceny vozidla. Stačí, aby mělo pěkná kola, a už ho nemůžeme za vrak označit a postupovat dále,“ popsala úřednice.

Cena auta by se neměla přehoupnout přes tři tisíce korun. Pokud se do ní vůz vejde, může se vše postoupit dál na odbor dopravy, který zahájí správní řízení. I tady úředníci mohou často narazit, protože si majitel vozu například nevyzvedává poštu a podobně.

Vlastník vozu může být dlouhodobě v nemocnici

Z tohoto pohledu tak desítky zlikvidovaných aut ročně vypadají jako slušný úspěch. Oficiálních vraků v Budějovicích letos evidují 108, nepojízdných aut je v ulicích násobně více. Kristýna Radová, ale i pověřené osoby v dalších městech by uvítaly, kdyby zákon umožňoval snadnější řešení. „Uvidíme, s čím přijde další novela, o které se nyní mluví,“ doplnila.

Poslední úprava je platná od října. Legislativa nyní počítá i s tím, že vlastník vozu může být dlouhodobě v nemocnici, nebo ve výkonu trestu. Strážníci takový vůz jen označí štítkem a dají podnět vlastníkovi komunikace.

„Silniční správní úřad může nově ohledat vozidlo a provozovateli poslat usnesení. Pokud provozovatel není znám, dokument se vylepí na auto nejméně pět dní před ohledáním a vyvěsí na úřední desku. Pak už mohou úředníci odemknout a prohlédnout auto i bez přítomnosti provozovatele. Pokud ve voze zůstaly identifikační prvky, například motor s VIN, obcím to ulehčí ztotožnění provozovatele,“ zmínil před několika dny Tomáš Lukašík z ministerstva dopravy.

Další chystaná úprava zákona by mohla proces dost urychlit. Úřady by získaly možnost odstranit odstavená vozidla bez platné technické kontroly. Návrh má mít dopad na auta, která ji mají více jak půl roku propadlou, nebo jí neprošla, a více než půl roku už tak nesmějí jezdit.

Musí ho tři roky skladovat

Dnes je někdy realita i taková, že lidem často dojde trpělivost a rozhodnou se vzít vše doslova do vlastních rukou a vytlačí nepojízdné vozidlo do silnice, aby se stalo překážkou. To se stalo třeba v Suchém Vrbném. Někdo už také auto zapálil, aby se z něj skutečně stal vrak.

Když se vůz stane překážkou, tak ho musejí strážníci ve spolupráci s odtahovou službou odstranit a přesouvá se do areálu dopravního podniku. Tím ale problémy nekončí. „My ho musíme podle předpisů minimálně tři roky skladovat, než je možné ho zlikvidovat,“ dodala Radová.

Dalšími statistikami disponují budějovičtí strážníci. „Od 1. srpna jsme vlastníkovi pozemních komunikací nahlásili přibližně devadesát vraků. Z toho jich bylo například na Pražském předměstí deset,“ navázala mluvčí městské policie Věra Školková.

Na podobné problémy narážejí i v dalších městech kraje. „Stav vozidel se posuzuje velmi těžko. Zákon, který problematiku řeší, je nevhodně nastavený. Ale musím říct, že se nám poměrně daří dohledávat majitele vozidel a pak se s nimi dohodnout na zjednání nápravy. Ročně jsou to desítky případů. Hodně se je snažíme urgovat, ale naše možnosti jsou omezené,“ řekl velitel Městské policie v Táboře Petr Svoboda.

A podobné je to třeba v Jindřichově Hradci. „Strážníci autovrak objeví a pokusí se zjistit vlastníka. Pak předají věc odboru správy majetku města. Ta známému vlastníkovi pošle výzvu na odstranění. Pokud je vlastník znám, tak mu hrozí pokuta, protože došlo k porušení zákona o pozemních komunikacích, a odbor dopravy uloží pokutu. Pokud je vlastník neznámý, musí tato výzva viset dva měsíce na úřední desce. Když se nikdo nepřihlásí, dá správa majetku města pokyn k odtažení vraku,“ popsala mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková.

Problémy pak mnohdy nastávají i s vymáháním poplatků za odtah a další agendu. Někdy jsou to nevymahatelné položky, a tak se pak časem pohledávky odepisují.