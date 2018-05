Propust pod Barevnou skálou na Vltavě přehradí trámy, aby nelákala vodáky

To začne v rámci sanace masivu samotné odlamování skály. Průjezd je možný koridorem na druhé straně řeky.

„Do hlavní vodácké sezony by měla být první etapa hotová. Doufejme, že to, co bude pod odtěženou částí, bude stabilní, a řeka půjde otevřít ve formě, v jaké jsme byli zvyklí. Ale jisté to zdaleka není. Po odlomu uvidíme, zda geolog řekne, že je to už stabilní a bezpečné,“ řekl ředitel závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Zdeněk Zídek.

U levého břehu vytvořilo Povodí Vltavy pro vodáky přenášecí lavici, díky níž lze jez překonat v nejvzdálenějším místě od skály. Majitelé vodáckých kempů a půjčoven nainstalují před propust ještě síť.

Hynek Beneš ze Státní plavební správy sdělil, že po dohodě s provozovateli půjčoven dají přímo do vodní cesty tabuli, aby byla informace jednoznačná i pro ty, kdo neznají plavební značení.

„Dnes jsou na řece opatření a značení, aby se do prostoru, kde nebezpečí hrozí, nikdo nedostal. A je pak už na zodpovědnosti každého, pokud poruší význam plavebního značení. Je reálný předpoklad, že do začátku největší sezony, do začátku prázdnin, bude nebezpečná část skály odstraněna,“ řekl.

Od pondělí 21. května bude zhotovitel, firma Strix, provádět přípravné práce, odlamování skály pomocí hydraulických klínů a pneumatických podušek má začít o týden později. Odstřelovat se nebude. Firma postupně odlomí a shodí skalní pilíř o objemu asi 500 metrů krychlových vážící tisíc tun.

Strix Chomutov nyní také zajišťuje skalní stěnu u hráze nádrže Lipno. První etapa prací potrvá do 30. června. „Pokud bude nadále hrozit, že se odlomí další část horniny, druhá etapa naváže na první a může skončit asi v polovině července, což by bylo omezení pro vodáky. Pokud by znalec vyhodnotil, že už to není havarijní stav, tak by další práce začaly začátkem příštího roku,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

