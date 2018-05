Vodáci pod nebezpečnou skálou u Krumlova proplují. Čeká je ale omezení

Jez Konopa, kterému vodáci říkají „jez u papouščí“, nebo také „u počmáraný skály“, je splavný širokou přehlednou propustí u pravého břehu Vltavy.

První nadšenci ho tak zdolávají i v začínající letošní sezoně. To ale už nebude platit dlouho. Kvůli kritickému stavu vrcholu Barevné skály, která se v tomto místě vypíná nad řekou, tu postaví Povodí Vltavy v jejím v korytě provizorní náhradní trasu.

„Přinesli jsme tři technická řešení a záleží na tom, jak dopadne znalecký posudek. Jestli řekne, že je nebezpečná i šlajsna, kterou se nyní pluje, tak musíme na levý břeh a tam vybereme nejvhodnější variantu,“ uvedl ředitel závodu Horní Vltava Zdeněk Zídek.

Stav Barevné skály u Českého Krumlova se přes zimu výrazně zhoršil. Puklina pod jejím vrcholem se rozšířila a podle odborníků hrozí odlomení celého čela skály. „Soudní znalec označil stav vrcholové partie Barevné skály za havarijní. Přes zimu se tam rozšířila jedna ze spár a hrozí ulomení až tisícitunového bloku,“ sdělila mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.

Pracovníci státních lesů proto už ohradili dvoumetrovým plechovým plotem cestu pod skálou pro pěší a cyklisty a nyní spolu s geology a geotechniky řeší, jak budou přední čelo masivu odlamovat.

Vše se bude odvíjet od kompletního znaleckého posudku, který by měl být k dispozici dnes. „Dalším důležitým termínem je 18. květen, kdy by měl být hotový kompletní technický projekt na sanační práce. A pokud vše půjde hladce, 19. května by se mohlo začít na skále pracovat,“ popsal Radek Kordač z Lesní správy Český Krumlov.

Vlastníci Barevné skály doufají, že do začátku hlavní turistické sezony na ní všechny práce skončí. To je důležité proto, že drtivá většina ze zhruba 250 tisíc vodáků, kteří ročně Vltavu splouvají, přijede na řeku během letních prázdnin.

„Momentálně vodáci pod skálou splouvají tak, jak jsou zvyklí. Ale zanedlouho bude veškeré plavení směřováno na levý břeh. Plavební dráha se odkloní od kritického místa, kde by mohlo vodákům hrozit nebezpečí,“ podotkl Radek Šťovíček, předseda sdružení Půjčoven lodí a kempů na Vltavě.

Zprávy o havarijním stavu Barevné skály a hrozícím zavření řeky pod ní vyvolaly u vodáků vlnu obav. „Lidé se ptají, jaká je situace. Říkáme jim všechny novinky, které se dozvíme, a také to, že by časový plán odtěžení nebezpečného bloku neměl zasáhnout do plné vodácké sezony,“ řekl Šťovíček.

Podle krumlovského starosty Dalibora Cardy je třeba vše udělat tak, aby nebyli ohroženi lidé v okolí skály.

„Počká se na statický posudek a podle něho se sanační práce udělají tak, aby to bylo bezpečné. V pondělí jsme se s vlastníky skály i správci řeky dohodli, že Vltava zůstane průjezdná. Nikdo si nedovede představit, že by tento úsek jejího koryta byl úplně zavřený. Vzhledem k síle provozu na řece i přilehlé silnici se silným prázdninovým provozem to nejde,“ vysvětlil Carda.

Jez pod Barevnou skálou je kousek před Českým Krumlovem.

