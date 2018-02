VIDEO: Baterie za 24 milionů je největším úložištěm energie v Česku

Uvnitř nenápadného bílého kontejneru, který stojí v areálu teplárny v Mydlovarech, je slyšet bzukot. Uvnitř něj pracuje zařízení, které je schopné ukládat největší objem elektrické energie u nás.

„Protože věříme, že baterie sehrají v budoucnosti energetiky významnou roli, snažíme se na to zodpovědně připravit a chceme dopředu získat zkušenosti z provozu v reálných podmínkách, tedy zkušenosti z výstavby, provozu i připojení. Naše poznatky by navíc mohly významně přispět k diskuzi o legislativních změnách týkajících se baterií. Současná legislativa totiž s podobnými zařízeními nepočítá,“ uvedl Martin Záklasník, generální ředitel společnosti E.ON.

Právě legislativa je podle něj překážkou pro rozsáhlejší využití bateriového úložiště. To v Mydlovarech má nyní kapacitu 1,75 MWh a umístěno bylo do kontejneru na betonových podstavcích. Důvodem je snížení nákladů na stavební část a montážní práce.

„Baterie má díky svým technologickým vlastnostem široké možnosti využití. Největší výhodou je rychlá regulace výkonu a reakční doba do jedné vteřiny. To umožňuje efektivně kompenzovat odchylky při obchodování s elektrickou energií i velmi rychle reagovat při krátkodobých výpadcích napájení. Bateriová jednotka v těchto případech umožní napájet klíčové body pro obnovu sítě,“ vysvětlil Michal Jurík, manažer strategických projektů E.ON.

Baterie pomáhají v Itálii i Nizozemí

Společnost chce právě takové situace otestovat v praxi. Pokud bude zkušební provoz úspěšný, může se kapacita baterie zvýšit až na 10 MWh.

Baterie už nyní pomáhají stabilizovat sítě v Itálii, Nizozemí či Británii. Právě na ostrovech, konkrétně v anglickém Sheffieldu, E.ON od loňského roku provozuje bateriové úložiště o kapacitě 5 MWh.

Již od roku 2014 jsou pak v provozu dvě velkokapacitní bateriové jednotky na severoněmeckém ostrově Pellworm, kde stabilizují distribuční síť a umožňují efektivní využití energie z místních obnovitelných zdrojů.

„Mydlovary byly pro nás jednoznačně nejvýhodnější lokalitou. Nachází se přímo u rozvodny, což znamená, že vliv na běžné odběratele je nulový. To bylo důležité, protože jde o nové zařízení a nebylo jasné, co by mohlo udělat. Areál patří E.ONu, takže jsme zároveň nemuseli řešit žádné otázky ohledně vlastnictví pozemku. Místo je oplocené, a tak nehrozí ani poškození. Zároveň bychom sem rádi zvali studenty nebo různé odborníky,“ vysvětlil oklonosti výběru umístění baterie Jurík.



Dodavatelem systému Siestorage do zařízení v Mydlovarech je společnost Siemens. „Systém využívá prověřenou technologii lithioiontových baterií, který je pro tyto účely nejvhodnějším řešením,“ řekl Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens.

Siestorage využívají průmyslové podniky nebo záchranné složky při krátkodobých výpadcích napájení, systém dokáže zvýšit spolehlivost dodávek energie do odlehlých regionů nebo vykrývat výkonové špičky. „Role takových zařízení bude s postupující decentralizací energetiky stále důležitější,“ dodal Palíšek.