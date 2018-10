Je to slabomyslnost, říká starosta, kterému namalovali na vrata šibenici

Pomalovaných vrat si Stanislav Šmejkal všiml v pátek ráno, když šel do práce. Zkratka UDH podle jeho slov v obci není novinkou.

„Když ji použili poprvé, vůbec jsem netušil, co znamená. Kamarádi mi pak řekli, že by to mělo znamenat Údolí dutých hlav. Vůbec netuším, proč se u nás používá,“ uvedl Šmejkal.

Zároveň neví, co pachatele k činu vedlo. „Lidé se hned ptali, jestli mám strach, což nemám. Mám ale malé děti, takže je to nepříjemné v tomhle ohledu, protože se ptají, co to znamená. Právě proto jsem věc předal policii,“ sdělil Šmejkal, který událost považuje za slabomyslnost.

Obec se 162 oprávněnými voliči vede osm let. Svůj post letos obhajuje jako lídr Sdružení nezávislých kandidátů Běleč.

Policie potvrdila, že se případem zabývá. „V pátek kolegové z Mladé Vožice ohledali místo činu a vyslechli sousedy. Zatím pracujeme s verzí, že je neznámý pachatel podezřelý ze spáchání poškození cizí věci a nebezpečného vyhrožování,“ sdělil mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. Pachateli hrozí až rok vězení.

Událost na Táborsku nebyla jediným incidentem, který musela policie v souvislosti s volbami řešit. V Lužnici na Jindřichohradecku včera vyjížděla ke rvačce dvou seniorů.

„Dva starší občané se nejdříve pohádali ve volební místnosti. Pak šli ven a tam se porvali. Na místě zasahovali třeboňští policisté,“ doplnil Bajcura s tím, že oba muže čeká výslech a policie bude incident vyšetřovat. Senioři jsou podezřelí z výtržnictví.