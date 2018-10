Vojáci se porvali před diskotékou kvůli kolegům padlým v Afghánistánu

Vojáci se pár dní před konfliktem vrátili z mise v Afghánistánu. Do klubu v Sezimově Ústí šli zapít trojici svých kolegů, kteří zahynuli na začátku srpna při teroristickém útoku při hlídce u spojenecké základny Bagrám a kteří s nimi sloužili v Táboře u 42. mechanizovaného praporu.

Kolem druhé hodiny ranní v sobotu 20. října se jeden z hostů začal s vojáky hádat, oni zareagovali podrážděně.

Podle serveru Lidovky.cz jim host podniku údajně řekl, že jsou žoldáci a kritizoval tři jejich padlé kolegy. Také jim navrhoval, aby se vrátili zpět do válkou zpustošené země.

Spor vznikl uvnitř klubu, pak ostraha vyvedla všechny rozhádané aktéry incidentu ven. Situaci se snažilo vyřešit šest členů ochranky, které příslušníci armády také napadli.

„Naše ochranka dělala to, co dělat měla. Když vojáky přišla upozornit, aby se uklidnili, dostali od nich pár ran. Ze záznamu je vidět, že členové ochranky za nimi v klidu přišli, aby toho nechali, což se vojákům nelíbilo,“ uvedl jednatel klubu Tomáš Pěnka, podle něhož až do té doby nebyl konflikt nijak vyhrocený.

Přivolaní policisté však s vojáky měli plné ruce práce. Jeden z devíti přítomných vojáků, který byl po celou dobu konfliktu nejaktivnější, dokonce napadl zasahujícího policistu a zadělal si tak na velké problémy.

„Celý případ nám předala Policie ČR. Dotyčného vojáka vyšetřujeme a je podezřelý ze spáchání trestného činu proti úřední osobě,“ uvedla mluvčí vojenské policie Nikola Hájková.

Další podrobnosti o případu však odmítla sdělit s tím, že vyšetřování není dosud ukončeno.

„Podle toho, co vím, došlo k hádce, přičemž byli vzpomenuti i kluci, co umřeli v Afghánistánu,“ uvedl pro Lidovky.cz velitel útvaru Daniel Cekul. „Jestli se ale někdo dotkl památky vojáků, není se čemu divit. Na druhou stranu, měli by se ovládat. Takové chování nemůžeme podporovat,“ dodal Cekul.

Podle Pěnky se nikomu z hostů ani bodyguardů nic závažného nestalo. „Jeden člen ochranky si z potyčky odnesl pár drobných šrámů. Naštěstí nemáme ani žádné škody na vybavení klubu,“ popsal.

