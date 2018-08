Historická fikce: vojáci v řopíkách bránili zemi před německou armádou

Uniforma kouše jako mravenci Do poslední možné chvíle zajišťoval jedenačtyřicetiletý Pavel Morávek bezpečný vstup návštěvníků do areálu. Pak rychle shodil oranžovou vestu a začal se oblékat do uniformy německého vojáka. „Bude v tom dnes pořádné vedro, na kolaps. Nechápu, jak někteří kolegové nastoupili vystrojení už dopoledne, zapnutí až ke krku a vydrží do odpoledne,“ pozoroval Morávek, který je po celé roky spolupořadatelem slavonického Přepadení řopíků 1938. Dnes tu může být asi sto přímých účastníků ukázky bitvy. Je komplikované je dát dohromady?

Máme už 15. ročník, takže se hlásí i sami, že by chtěli účinkovat. A kamarád a hlavní pořadatel Jiří Duchoň už je má nakontaktované a včas pošle do klubů vojenské historie pozvánky. Pár dní před začátkem nás třeba ještě oslovují další, že by měli zájem. Naše akce je zajímavá tím, že se odehrává v lese, a ne na louce, což není tak časté. Zdá se, že každý ví, za který strom se má schovat, kdy vyběhnout, případně se nechat „zastřelit“. To musí být také náročné připravit.

Naštěstí scénář moc neměníme, ale nějaké drobnosti a kosmetické vady se pokaždé najdou. Ráno před akcí se samozřejmě sejdeme, velitelé jednotlivých skupin dostanou úkoly, co mají kde dělat, a oni si to pak předají dál. A co vy?

Do poslední chvíle pomáhám, pak se převlíknu a jdu si zařádit. Podle uniformy je jasné, na jakou stranu se postavíte...

Ano, na německou a při bitvě jsem u kulometu. Mám u sebe i brašničku s nářadím, když se kulomet zasekne, abych ho mohl rychle zprovoznit. Vaše uniforma je originál, nebo replika?

Originály už se prakticky nevyskytují. Za těch 70 let jsou hodně křehké a nikdo by si tu nechtěl zničit sako, které stojí třeba 20 tisíc korun. Ale další části výstroje jsou pravé, čutory, plynové masky, zásobníky na náboje, helmy, nože, bodáky. Je vedro, ale přesto máte pod uniformou ještě košili.

Bez ní by to nešlo. Kdybych měl jen blůzu, nevydržel bych to, protože hrozně kouše. Je to kopřivák a na holé kůži by kousal jak mravenci.