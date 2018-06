Bosch chce nabrat 625 zaměstnanců, staví vývojové centrum za dvě miliardy

Základní kámen vývojového centra položili zástupci firmy v pondělí. „Doufám, že se tady za rok sejdeme v nově postavené budově,“ komentoval jednatel Václav Pixa.

Investice míří do budovy, vývojových zařízení i technologií pro výrobu nových produktů. Jedním z nejdůležitějších výrobků je pro českobudějovický závod systém DNOX, který snižuje emise oxidů dusíku a je součástí dieselových motorů. Celkem tvoří polovinu obratu českobudějovického závodu.

V praxi systém čerpá močovinu, která se následně vstřikuje do výfukového potrubí. Díky tomu se redukují pro člověka a životní prostředí jedovaté složky na dusík a vodní páru. Technicky jde o náročný výrobek, protože močovina je agresivní látka a při výrobě se využívají různé materiály. Ty pak musí vydržet životnost auta 200 až 300 tisíc kilometrů.

Na vývojové centrum za dvě miliardy přidal stát 246 milionů korun. Celkem by mělo v závodě vzniknout 625 míst, přičemž 505 z nich bude ve výrobě a 120 ve vývoji.

Vedení se nebojí, že by pracovníky nesehnalo, přestože je v jižních Čechách rekordně nízká nezaměstnanost. „Při plánování jsme cílili na projekt a nedokázali odhadnout, jaká bude situace na trhu práce. Uvidíme, jestli bude za rok a půl stejná,“ uvedl Pixa.

Chybějí technicky vzdělaní lidé

Stejně jako zbytek regionu se i Bosch potýká se slabou nabídkou technicky vzdělaných lidí. Spolupracuje proto s většinou technických vysokých škol a nabízí diplomové práce i jiná uplatnění. Řada Jihočechů podle Pixy studuje technické obory mimo region, ale pak se na jih Čech vrací, a tak věří, že potřebný počet pracovníků firma získá.

„Stojí za námi velká společnost, která může nabídnout to, co jiné ne. Zaměstnanci mají možnost cestovat po světě a stále se posouvat. Já jsem toho dobrým příkladem,“ popsal jednatel Kai Frericks. Rodák z Brém nastoupil na začátku loňského roku a v Českých Budějovicích je spokojený.

Bosch na jihu Čech využívá kromě Slováků dalších zhruba dvě stě cizinců. Převažují hlavně Ukrajinci. Celkem zde v současné době pracuje zhruba čtyři tisíce lidí.

Konec problémů s parkováním

A zatímco se staví vývojové centrum, o kus dál už je pro zaměstnance připravený parkovací dům s pěti sty místy za 57 milionů korun.

„Začali jsme ho stavět z několika důvodů. Získávali jsme více zaměstnanců, ale zároveň bylo vidět, že roste životní úroveň, protože procento lidí, kteří jezdili do práce autem, se výrazně zvýšilo,“ vysvětlil Pixa.

Bosch neměl kvůli omezenému prostoru v okolí areálu ve čtvrti Kněžské Dvory příliš místa. Vývojové centrum začal stavět na místě původního parkoviště a to nyní nahradila pětipatrová budova. Stavba se zpomalila o čtyři měsíce, ale dnes už prostory lidé využívají. Dům má ulehčit okolním ulicím, kde dříve lidé z Bosche parkovali.

„V minulosti byl občas problém tady zaparkovat. Někdy jsem musel nechávat auto dál a samozřejmě se to nejvíc projevilo v době stavby. Jsem rád, že parkovací dům vznikl. I proto, že je teď v tomhle bláznivém počasí auto schované,“ těší 37letého Michala Horáka z Chlumu u Křemže, který pracuje v logistice.

Kromě vývojového centra investuje společnost také do strojů a technologií, přičemž 90 procent strojů nakupuje od českých dodavatelů. Potýká se ale s dlouhou dodací lhůtou. To, co bylo dřív možné sehnat za sedm měsíců, dnes podle Pixy není možné získat za rok. Desítky milionů také míří do průmyslu 4.0.

Z celkové produkce jihočeského závodu jde 99 procent do zahraničí, zákazníky jsou všichni výrobci aut.

Společnost měla loni 3 866 zaměstnanců a letos jich plánuje mít ke konci roku 4 041. Vývojářů má být o 7,6 procenta více. Obrat společnosti by se měl zvednout o pět procent na 21,8 miliardy korun.

Závod se zároveň snaží snižovat počet víkendových směn na některých pracovištích. Část zaměstnanců si na ně totiž stěžuje, a zároveň jsou pro společnost finančně nákladnější.