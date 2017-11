Autobusy jezdí pěší zónou na náměstí, lidé nejsou zvyklí dávat pozor

Nová linka je součástí projektu parkovacích zón, které České Budějovice spustily ve středu. Na trase jezdí menší autobusy, které svážejí lidi ze záchytného parkoviště v Jírovcově ulici, jež už je v provozu, ale stále není dokončené.

Linka číslo 24 projíždí přes zastávky Nerudova, Fráni Šrámka, J. Š. Baara, Krajinská, Piaristická na náměstí Přemysla Otakara II. Odtud se vrací stejnou trasou zpět. Mezi parkovištěm a centrem pendlují spoje ve všední dny od šesti hodin ráno do půl deváté večer v desetiminutových intervalech.

„Autobusy jezdí zdarma a bude to tak zhruba do poloviny roku 2018. Linka by měla být zpoplatněna ve chvíli, kdy dostaneme jedenáct elektrobusů. Ty pak budou zajíždět z náměstí na nádraží, do Havlíčkovy kolonie a k nemocnici,“ vysvětlil Slavoj Dolejš, šéf dopravního podniku.

Autobus musel zastavovat kvůli chodcům

První den se lidé v Krajinské ulici autobusům především divili a prohlíželi si poloprázdné vozy.

„Vůbec se mi to nelíbí. Lidé, kteří tady žijí, z toho asi nebudou mít moc velkou radost,“ kroutila hlavou starší žena, která sledovala pravidelně projíždějící autobus za výlohou kavárny.

Samotný provoz nebyl příliš plynulý. Autobus se musel vyhýbat chodcům, cyklistům či skupinkám turistů. Několikrát z těchto důvodů v Krajinské zastavoval.

„Už před více než 100 lety byly charakteristickým atributem českobudějovického náměstí tramvaje, které zde úspěšně sloužily až do roku 1950“, sdělil k zavedení linky náměstek primátora pro dopravu František Konečný a dodal, že městská doprava projížděla na hlavní náměstí také Krajinskou ulicí.

V roce 2018 vystřídají stávající vozy na lince 24 nové moderní elektromidibusy, jenž budou v rozšířených trasách spojovat náměstí Přemysla Otakara II. i s českobudějovickým nádražím.