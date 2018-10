V Budějovicích plánují novou budovu pro divadlo i filharmonii za miliardu

Už na počátku 60. let minulého století tehdejší budějovičtí politici poklepávali na základní kámen nového Jihočeského divadla. Kvůli budově zbourali i populární restauraci Metropol a kino Lípa. Ale dodnes je na Mariánském náměstí jen parkoviště.

To by se však mohlo do několika let změnit. Na místě má vyrůst kulturní centrum odhadem za více než jednu miliardu korun. Sídlilo by v něm Jihočeské divadlo a Jihočeská filharmonie. Součástí budovy, která by hostila i větší komerční akce, by bylo podzemní parkoviště.

Jihočeské divadlo si nyní objednává studii, jak má nová budova vypadat. „Materiál odpoví na otázky: Co v budově má být, abychom ji mohli využívat my i Jihočeská filharmonie? Jakou investiční náročnost by znamenala? Výsledek může sloužit jako součást zadání architektonické soutěže,“ říká ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.

Filharmonie i divadlo v současnosti sídlí v nevyhovujících prostorách se zastaralým zázemím. Zatím není jasné, jestli by činohra divadla zůstala v ulici Dr. Stejskala a na Mariánské náměstí by se přesunul jen balet a opera.

„Studie odpoví, jestli se to všechno na Mariánské vejde, kolik metrů čtverečních je potřeba, zda tam bude divadelní a zároveň i koncertní sál, kde by mohly být příležitostně komerční akce. Také napoví, jestli by činohra zůstala v historické budově a jak by to všechno ekonomicky vycházelo včetně provozu,“ popisuje Průdek.

Filharmonici nemají kde hrát velké koncerty

Nadační fond Jihočeského divadla na studii uvolní 800 tisíc korun. Tu bude zpracovávat renomovaná německá společnost Bühnenplanung Walter Kottke, jež má zkušenosti s rekonstrukcemi i výstavbou kulturních center po Evropě. Podílela se i na vzniku hudebního divadla v Linci, kde měla na starost moderní jeviště.

Jihočeská filharmonie, která musí hrát velké koncerty v Metropolu nebo na výstavišti, po odpovídající budově volá už spoustu let. „S Lukášem Průdkem máme shodu. Chceme, aby budova sloužila oběma subjektům. Má to pro oba i finanční výhody. První krok ale musí udělat město. Zatím jsem opatrný. Vidím to jako perspektivu na deset let,“ podotýká Otakar Svoboda, ředitel Jihočeské filharmonie, kterou zřizuje Jihočeský kraj.

Dodává, že bez ohledu na tento projekt plánuje na rok 2020 rekonstrukci jejich sálu. Získal by novou podobu a byl by pro diváky pohodlnější. „Zůstal by zde komornější prostor pro menší koncerty, zatímco na Mariánském náměstí by mohly být větší akce,“ míní Svoboda.

Podporu slibuje i ministerstvo kultury

Zástupci Jihočeského kraje už dříve avizovali, že pokud bude v budově i filharmonie, výstavbu finančně podpoří. „Jednání o společném projektu Jihočeského divadla a Jihočeské filharmonie už byla, ale zatím nevedla k žádnému konci. Je to ve stadiu úvah. Neříkám ne, má to logiku. Jsme ale v bodě nula,“ říká hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Parkoviště na Mariánském náměstí, kde by mohla vyrůst nová budova Jihočeského divadla.

Aktuální situaci nechtěl příliš komentovat ani Patrik Červák, šéf krajského odboru kultury a památkové péče.

„O žádné studii zatím nic nevím. Kraj se na projektu bude podílet jen pod podmínkou, že to bude transparentní záležitost, která vzejde z otevřené architektonické soutěže,“ dodává Červák. Podle Průdka má kvůli stavbě vzniknout pracovní skupina složená ze zástupců divadla, filharmonie, města i kraje.

Ve schváleném strategickém plánu Českých Budějovic je bod o nové budově na Mariánském náměstí pro divadlo a filharmonii. Místo vyhodnotil pro tyto účely jako nejlepší i útvar hlavního architekta města.

Výstavbu mají v programu i tři nejúspěšnější politické subjekty v komunálních volbách – hnutí ANO, Občané pro Budějovice a ODS. Při vyjednávání o koalici se politici shodli, že budou stavbu podporovat. „Chceme nové reprezentativní divadlo. Samozřejmě není možné, aby stavbu financovalo jen město, měl by se na tom podílet také stát a Jihočeský kraj,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Jihočeši mohou počítat i s pomocí od ministerstva kultury. To bude příští rok předkládat na jednání Vlády ČR dlouhodobý program investiční podpory, který umožní výstavbu nových kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb v souladu se soudobými světovými standardy.

„Ministerstvo kultury eviduje požadavek na spolufinancování Jihočeského divadla z prostředků státního rozpočtu a tento bude součástí výše uvedeného dlouhodobého programu investiční podpory,“ dodává mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

V minulé sezoně navštívilo Jihočeské divadlo přes 60 tisíc diváků. Město České Budějovice jako zřizovatel dalo scéně letos provozní příspěvek 110 milionů korun. Jihočeská filharmonie přilákala v uplynulé sezoně 24 tisíc diváků. Zřizuje ji kraj, který jí letos poslal na provoz 36,5 milionu korun.