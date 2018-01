Parkovací zóny v Budějovicích pohltí další čtvrť na Pražském předměstí

Zatímco majitelé parkovacích karet v jedné části Pražského předměstí už několik týdnů většinou pohodlně najdou místo pro své auto, jejich sousedé na druhé straně Pražské třídy jsou zoufalí. Do dříve poloprázdných ulic se jim večer co večer tlačí majitelé vozidel, kteří nemají na předměstí na kartu nárok nebo nechtějí za stání platit.

Parkovací zóny Už fungují:

Jsou zavedené na Pražském předměstí ohraničeném ulicemi Pražská, Nádražní, Rudolfovská a Na Sadech. Zasahují ještě přes Rudolfovskou do ulic směřujících k Lannově třídě. Zpoplatněné je dlouhodobě parkování v centru města. Plánované rozšíření:

Město připravuje další etapu, která pokryje Pražské sídliště, tedy lokalitu mezi Strakonickou, Pražskou a Husovou třídou a řekou Vltavou. Budoucnost:

Není vyloučeno, že se zóny rozšíří ještě směrem od centra na jih. Končit by pak měly s Mánesovou ulicí. Zahrnuly by například Žižkovu, Alešovu a Vrchlického nábřeží.

„Mezi Čéčovou a Nerudovou ulicí je to tragédie. Večer to vypadá jako na sídlišti Máj. Volné místo nenajdete. Někdo parkuje v zákazu, jiný najede na trávu,“ upozornil Filip Hanuš z Pražského sídliště.

Po nedávných problémech při zavádění zón na předměstí, následném odstraňování nedostatků a velké vlně kritiky od tamních obyvatel může některé překvapit, že mnozí lidé žijící na Pražském sídlišti volají po rozšíření. Ale i z průzkumu na místě se ukazuje, že tomu tak je.

„Můj názor je, že už zde měly být zavedeny dávno. Bohužel jsme se setkali s nedomyšleným nápadem, kdy to funguje jen napůl. Já jako obyvatel okraje zóny jsem to odnesla nejvíc. Z poklidného, ideálního místa na bydlení, kde jsem vždy zaparkovala pár metrů před vchodem do baráku, se stává peklo na zemi. Pokud přijedu domů po osmé hodině večer, situace je opravdu kritická,“ sdělila další z obyvatelek Kristina Řežábková.

Tento stav podle ní nastal až s příchodem zón v okolí. Ocenila by proto důmyslnější systém a třeba i zlevnění MHD.

Stejně špatná je situace na Pražském sídlišti, přes staré město směrem k centru, až po Husovu třídu. Tam ovšem byl problém už před zavedením zón. Ani přes den prakticky nelze najít místo v ulicích od Husovy až k úrovni, kde začíná sportovní areál SKP. Odtud ke Strakonické už to bylo znatelně lepší a denní obsazenost není tak velká. Vše začíná až s návratem obyvatel z práce.

Zástupci města tušili, že se něco podobného může po zavedení zón stát, ale nakonec se většinově rozhodli, že v první etapě zůstanou jen mezi Pražskou a Rudolfovskou a několika ulicemi u Lannovy třídy. „Máme od občanů informace, že se to na sídlišti zahušťuje. I proto už pracujeme na rozšíření i do těchto míst,“ potvrdil náměstek primátora pro dopravu František Konečný.

Musí přibýt volná místa, záchytná parkoviště nestačí

Jeho kolega, náměstek primátora pro investice Petr Holický, potvrdil, že další lokalita se zónami bude ohraničená Strakonickou, Pražskou a Husovou a na levé straně skončí u řeky Vltavy. Termín spuštění prozatím nechtěl sdělit. „I po komplikacích s výběrovými řízeními, které jsme měli v první etapě, to prozatím nelze upřesnit,“ vysvětlil Holický.

Nejbližším termínem je tak pravděpodobně začátek roku 2019. Prozatím ještě není vybraný ani projektant, který připraví dokumentaci, v níž budou naznačené modré i smíšené zóny a všechna další opatření. Dál bude opět nutné vysoutěžit firmu, jež úpravy provede, a další, co dodá parkovací automaty.

Protože je však v ulicích jen omezený počet míst, která mnohdy nestačí, bude potřeba vytvářet další. Velmi rychle si získalo oblibu nové záchytné parkoviště v Jírovcově ulici na konci Pražského předměstí, kam se vejde 185 aut. MF DNES ho opakovaně projížděla a v pracovní den je vytížené na sto procent.

„Připravujeme projekt na druhou etapu, kdy by mělo vzniknout dalších 200 míst,“ ujistil náměstek Konečný. I tam by mohlo být hotovo zhruba do roka. Dalších 72 míst se také asi až příští rok v omezeném režimu uvolní na náplavce u Dlouhého mostu. Tam se z velké části přesunou zaměstnanci úřadu práce, kteří tak uvolní prostor v Klavíkově ulici a okolí. Do budoucna by jich tam mohlo být kolem dvou set.

I další záchytná parkoviště jsou plně vytížená, u fotbalového stadionu Dynama nebo sportovní haly, kde je v plánu stavba parkovacího domu pro 500 aut, s možným rozšířením skoro až na 800 míst. Jenže bez dotace se na tento projekt v dohledné době nedostane. Další místa se měla uvolnit v bývalých Žižkových kasárnách poblíž Mercucy Centra. Tam se však dlouhodobě nic neděje. Hodně zaplněné jsou i prostory na Dlouhé louce.

Naopak v parkovacím domě u zimního stadionu je pravidelně hodně volného místa a podobné je to přes den i v ulicích Pražského předměstí. Radní proto tento týden sdělili, že nevylučují, že možná časem sníží cenu za krátkodobé stání v některých ulicích předměstí, aby to začalo být pro část motoristů opět atraktivní.