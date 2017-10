Lístky za okny se stanou minulostí, Budějovice čeká parkovací revoluce

1 Přes internet v IGY

Prvního listopadu to vypukne. Na Pražském předměstí se nově začne platit za stání aut. Už v pondělí 2. října proto začaly fungovat speciální webové stránky parkovanicb.cz.

„Přes ně si obyvatelé nejsnadněji vyřídí nákup parkovací karty. Na stránkách budou potřebné formuláře, které vyplní. Systém jsme nastavovali tak, aby byl maximálně přehledný,“ upozornil Slavoj Dolejš, ředitel budějovického dopravního podniku, který na nových stránkách pracoval s městem. Lidé tak mají měsíc na to, aby si vše vyřídili.

Fungovat bude i klasická papírová forma se třemi druhy formulářů pro obyvatele s trvalým bydlištěm, pro podnikatele a pro osoby, které do míst placeného stání jezdí pečovat o nemocné a handicapované.

„Formuláře bude možné získat v předprodejních místech dopravního podniku v Mercury Centru i na magistrátu na náměstí Přemysla Otakara II. Nově 2. října otevíráme pobočku v přízemí IGY. Bude mít delší otevírací dobu denně od 9 do 21 hodin. Vyškolení zaměstnanci tam poradí s vyplněním a podají i další potřebné informace,“ navázal Dolejš. Časem se tato nová pobočka přestěhuje na jiné místo a její součástí se stane i Czech Point.

2 Kolik to bude stát

Parkovací systém je rozdělený do tří cenových pásem, přičemž směrem dál od centra obyvatelé zaplatí méně. Takže například od Pekárenské ulice směrem ven z města bude stát roční parkovací karta pro rezidenta, občana s trvalým bydlištěm 400 korun, mezi Sady a Pekárenskou to bude 500 korun a v centru zůstávají dva tisíce. Roční karta na rok 2018 bude platná i pro listopad a prosinec letošního roku.

Abonenti a majitelé nemovitostí dají podle pásem čtyři, pět nebo deset tisíc korun. Existuje i možnost zakoupení přenosné karty, která je dražší. Systém také počítá s celou škálou slev pro seniory či držitele průkazů ZTP.

Krátkodobé stání ve zpoplatněných ulicích začíná na 10 korunách za hodinu až po 60 korun na hlavním náměstí. „Tam bude navíc nově možné parkovat maximálně dvě hodiny. V historickém centru pak nejvýše čtyři hodiny. Od pondělí do pátku se tam navíc bude muset platit od 8 až do 20 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 18 hodin,“ zdůraznil náměstek primátora František Konečný.

Snahou města je, aby řidiči historické jádro méně využívali jako parkoviště a jeli například do parkovacího domu u zimního stadionu. Podrobný ceník je k dispozici na internetových stránkách města c-budejovice.cz.

3 Automaty na kartu

Zavedení zón na Pražském předměstí se týká prostoru ohraničeného ulicí Na Sadech, Pražskou třídou, Nádražní, Rudolfovskou a několika ulicemi zasahujícími až k Lannově třídě.

Prozatím by tam řidiči nenašli ani jeden parkovací automat, rovněž nejsou na silnicích zakreslené modré a zelené smíšené zóny. „Vše je nastavené tak, aby to bylo včas hotové, a v říjnu začne osazování automatů,“ potvrdil náměstek primátora Petr Podhola.

V automatech bude možné platit dál mincemi, a to korunami i eury, ale také kartou. Řidiči budou nově zadávat registrační značku svého vozidla. Nebudou už také dávat klasické lístky za okno.

Parkovací služba bude vybavená zařízením, které právě podle značky zjistí, že má majitel vozu zaplaceno. Kdo navíc používá mobilní aplikaci Sejf, může si třeba přímo z bytu zaplatit a prodloužit stání.

4 Záchytné parkoviště za 20 Kč

Zatím je rozestavěné záchytné parkoviště na konci Jírovcovy ulice u Nádražní. I to bude do začátku listopadu v provozu. Radní města k němu schválili nákup technologií za 3,3 milionu korun.

Toto a další tři velká parkoviště budou s nástupem změn zpoplatněna. V Jírovcově a u fotbalového stadionu Dynama se bude platit pět korun za hodinu, čtyři hodiny vyjdou na 10 korun a od čtyř do čtrnácti hodin to bude dvacet korun.

U sportovní haly a na Dlouhé louce to pak pro stejné časové rozmezí bude 10, 20 a 40 korun. Mělo by být rovněž možné zakoupit si kartu na jeden měsíc parkování.

5 Autobusem do centra

Ze záchytného parkoviště v Jírovcově ulici budou minibusy MHD každých deset minut jezdit přes Pražské předměstí a Krajinskou ulici na náměstí Přemysla Otakara II.

„Cestující budou zatím jezdit zdarma. Bude to do té doby, než nám přijde první várka elektrobusů, tedy řekněme do první poloviny příštího roku. Přesnější termíny budeme znát do tří měsíců,“ sdělil Dolejš.

Elektrobusy pak začnou jezdit z náměstí k vlakovému a autobusovému nádraží a jedna linka se rozdělí na dvě. První bude pokračovat k nemocnici, druhá do Havlíčkovy kolonie, kde nahradí současnou linku číslo 12.

Všichni obyvatelé a podnikatelé z Pražského předměstí dostanou v následujících týdnech do schránek také informační letáky s přehledem chystaných změn a město na ně upozorní i obecním rozhlasem.