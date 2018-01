Oblíbený Klub Slavie končí. Nechceme fungovat v nejistotě, říká dramaturg

„My máme tříměsíční výpovědní lhůtu. Program tvoříme více než rok dopředu, abychom zarezervovali ta největší jména. Ve chvíli, kdy dostaneme výpověď z nájmu, budeme muset platit obrovské storno poplatky. Je to rozumné rozhodnutí. Možná to i vyjadřuje náš postoj k tomu, co město s domem chystá,“ říká 31letý Otta Kovařík, dramaturg a spolumajitel Klubu Slavie.

DK Slavie Legendární Kulturní dům Slavie byl postavený ve druhé polovině 19. století původně jako kulturně-politické středisko budějovických Němců. Novorenesanční budova byla v 60. a 70. letech minulého století centrem oblíbených čajů, ve velkém sále bývaly donedávna velké koncerty českých i světových hvězd. V poslední době už se však pořádají akce jen v Klubu Slavie, který sídlí v pravém křídle. Budova chátrá, hlavní scéna je nevyužitá. Radnice tak hledá zájemce, který dům opraví, oživí a bude 15 let provozovat. Odhadovanou investici ve výši 150 milionů chce pak radnice této osobě nebo subjektu splácet.

Nechtěli jste ještě počkat, jak se koncesní řízení o osudu DK Slavie vyvine? Podle informací MF DNES projevily o dům zájem tři subjekty, jedním z nich je budějovický podnikatel Jan Nedvěd a jeho společnost MANE...

Nechtěli jsme čekat, nejistota už trvá dlouhou dobu. O budoucnosti a rekonstrukci Slavie se mluví dlouho. V tuhle chvíli je to oficiálně vypsané. Jakmile se podle koncesního řízení vybere zájemce, začne se okamžitě s velkou rekonstrukcí a celý dům bude zavřený.

Zchátralá Slavie ale nutně rekonstrukci potřebuje.

Ano, nějaké nedostatky dům určitě má. Jen si nemyslím, že to musí být tak radikální. Nicméně to, že bude dělat rekonstrukci někdo „cizí“, a ne samo město, mi přijde jako alibismus. Myslím, že kdyby město oslovilo třeba nás plus další lidi, co ve Slavii pracují a znají její slabiny, byla by práce efektivnější a byl by dál jasně daný koncept, co se s prostorem bude dít. Vzhledem k tomu, že město nebude moci dalších 15 let zasahovat do provozu domu, se bojím, co z toho vůbec bude.

Z radnice často zaznívá, že se podařilo legendární Slavii v posledních letech částečně oživit, ale většinou nikdo z politiků neřekne, že je to hlavně díky vašemu klubu. Nemrzí vás to?

Nikdy jsme nestáli o to, aby nás někdo plácal po ramenou. To, že to děláme dobře, je vidět na pravidelně plném klubu a koncertech skvělých hudebních jmen. Když jsme na sociálních sítích zveřejnili zprávu, že končíme, tak nám hned začali psát fanoušci tipy na nové prostory.

A nezlomí vás k přesunu jinam?

I fanoušci chápou, že nejistota toho, že nás někdo může z prostoru kdykoliv vyhnat, je pro nás frustrující. Nemáme tak ani motivaci dál něco dělat. Klubu se finančně daří. Ale dělat například investice do cizího prostoru, kde nemáme jistotu a můžeme kdykoliv skončit, je zbytečná sebevražda.

O stěhování tedy neuvažujete?

My jsme si s druhým majitelem klubu Petrem Smutným řekli, že si odpočineme. Ten kolotoč je ubíjející. Já připravuju dopředu program, ve chvíli, když běží podzimní, tak už řeším jarní. Petr se zase stará o aktuální provoz.

Ve vašem rozhodnutí hraje tedy roli i únava?

V mém případě i dramaturgická únava. Kapely zvyšují své honoráře, zároveň je omezená kapacita klubu a člověk má svázané ruce. Navíc musíte točit stejná jména, která vyhovují prostorám. Zároveň ale v současnosti není v Budějovicích jiný adekvátní prostor pro skupiny typu Monkey Business. O to zřejmě místní fanoušci teď přijdou.

Vy teď Městu České Budějovice oznámíte výpověď z nájmu?

Výpověď buď dáme ještě v lednu, nebo v únoru, aby nám to vyšlo. Ještě to dořešíme.

Jak vypadá příprava a zákulisí velkého klubového koncertu? Spousta lidí si myslí, že kapele vyplatíte honorář, muzikanti zahrajou a odjedou. Takhle jednoduché to ale není, že?

Dám příklad. Kapela vystupuje za 80 tisíc. Navíc musíte připočítat DPH. K tomu přibývají jejich technické požadavky a takzvané hospitality, kam spadá ubytování, občerstvení, všechny jejich nároky kolem. Dále k tomu patří investice do propagace. Během koncertu musíte mít ochranku, aby se nic nestalo, brigádníky za barem i u vstupu. Celkové náklady tak jsou místo 80 tisíc 120 tisíc. Navíc je člověk pokaždé v nervech a trne, aby vše klaplo. Někdy nám nezbývá ani koruna navíc a ještě musíme doplácet za šatny.

Některé slavné kapely mají ve smlouvách občas prý i dost vysoké požadavky…

Týká se to hlavně jídla. Kytarista jí něco jiného než zpěvák. Často tak dodáváme až dvanáct jiných jídel. K tomu obložené mísy, kde je třeba přesně napsaný druh oliv, které musíte sehnat. Někdo chce kokosovou vodu, jiný 25 kilogramů ledu. To se týká i alkoholu. Mají přesně uvedené časy, kdy mají jídlo a pití dostat. Některé kapely mají v rámci svého turné požadavek na čtyřhvězdičkové hotely a vy musíte zaplatit ubytování pro 15 lidí z celého týmu.

Každé léto jste dělali oblíbený festival Central Park Slavie, který byl zdarma a chodily na něj tisíce lidí. Ten také skončí?

Ano. Tím, že už nebudeme v klubu, tak nebudeme mít zázemí. Vždy tam byla uložená drahá technika a občerstvení. Bez toho nejsme schopni ho udělat.

Váš poslední zimní a jarní program odstartuje 2. února kapela Poletíme? Co tam máte dál?

Přijedou Monkey Business, Horkýže slíže nebo Mig 21, dva koncerty po sobě odehraje Tomáš Klus. Ještě mám v jednání pár jmen jako Iné Kafé a v dubnu bych rád udělal velký pořad Na stojáka.

Dostat dnes lidi na kulturní akci stojí hodně úsilí. Čím to je, že fanoušci tak zlenivěli?

Před deseti lety nebyl Facebook, Youtube nikdo moc nepoužíval. Lidé se scházeli na koncertech, aby se viděli a vybírali si hudbu, kterou chtějí slyšet. Dnes si to zadarmo pustí na webu, napíšou si přes messenger, strašně zpohodlněli. Už mají problém přilákat lidi i festivaly, které jsou za zvýhodněné a symbolické ceny. Byl tak úspěch, že jsme naučili lidi do Klubu Slavie chodit. Často musí zaplatit vyšší vstupné, ale chápou, proč to tak je.

Klub funguje už téměř sedm let, vy jste v něm aktivní pět let. Na co budete nejvíc vzpomínat?

Jsou toho mraky. Loni to například byla moje srdcová kapela J. A. R. s novým albem. Podařilo se nám přivézt do klubu americkou legendu Dog Eat Dog nebo novozélandskou zpěvačku Princess Chelsea. Během jednoho dne vyprodal dva koncerty Čechomor. Protože vystupuju i jako drum’n’bassový dýdžej, tak jsme dovezli spoustu jmen z tohoto žánru.

Který koncert vás překvapil?

V poslední době to byl Luboš Pospíšil a 5P. Nejdříve jsme moc nevěděli, jak tuhle akci máme propagovat. Mají specifickou skupinu fanoušků. Nakonec bylo vyprodáno. Potěšilo mě, že lidi se k nám naučili chodit na Mňágu a Žďorp. Nejdříve to byl trochu problém, poslední koncerty už byly vyprodané. Zážitek byl také návrat Alice s Danem Bártou.

A nějaký zážitek s muzikantem?

Budu asi celý život vzpomínat na posezení s trumpetistou Lacem Déczim před koncertem. Dvě hodiny jsme seděli u kafe a on mi vyprávěl jednu historku za druhou. Slavie byla i oblíbeným klubem Radima Hladíka a Blue Effectu. Hladík bohužel zemřel předloni v prosinci dva dny před naším koncertem. Ještě mi volala jeho manželka a domlouvala, že Radim bude hrát s kyslíkovou bombou, protože to u nás miloval. To jsem zamáčkl velkou slzu.