České Budějovice zvažují, zda do ulic po desetiletích vrátí tramvaj

„Historická tramvaj by byla jednokolejná. To znamená, že by se nikde nemusela otáčet. Dojela by tak až ke katedrále. Mohl by to být zajímavý turistický tahák, ale také prostředek, kterým by se cestující snadno dostali od nádraží do centra. Je to zatím opravdu jen myšlenka, kterou jsem hodil do pléna. Uvidíme, jak na ni zareagují ostatní,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu František Konečný (ANO).

Dokonce už zadal, aby se při přípravě projektu pěší zóny v Kanovnické ulici do budoucna mohlo počítat i s touto možností. Na trase by mohly být kromě konečných ještě dvě zastávky, u Prioru a České národní banky.

Nedávno už vedení radnice mělo podobný nápad a chtělo do města jako turistickou atrakci vrátit koněspřežnou dráhu, která měla jezdit od Háječku přes Českou ulici k Zelené ratolesti. Vybudování repliky nejstarší železnice na kontinentě mělo stát několik desítek milionů korun. Nakonec chyběly peníze a projekt se také setkal s odporem části obyvatel, kteří jsou majiteli nemovitostí v centru.

I nápad na zavedení tramvaje vyvolal smíšené reakce. „Nemyslím si, že je to dobrý nápad. Spíš je to úsměvné. Mohl bych to pochopit, kdyby tramvaj jela třeba nějakým atraktivním bulvárem, ale takhle? Navíc není třeba objevovat Ameriku. V Budějovicích máme nevyužitý turistický potenciál v podobě koněspřežky, na což jsou zpracované i studie. A turistika může vzkvétat také ve spojení s vodou a našimi řekami,“ reagoval zastupitel a exprimátor Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Člen komise pro architekturu a územní rozvoj Jiří Brůha míní, že projekt tramvaje na Lannově třídě není na pořadu dne. Na druhé straně tuto myšlenku úplně nezatracuje. I on v souvislosti s tím zmínil plány na atrakci v podobě koněspřežky.

Tramvaje obyvatelé Budějovic už využívali

„Bylo to v době, kdy se tvořil regulační plán a řešili jsme, jak centrum města oživit a vytvořit takové lákadlo, za kterým by turistům stálo za to přijíždět. Něco podobného stále chybí, i proto si myslím, že je dobré s myšlenkou dál pracovat,“ domnívá se architekt Brůha.

Připomněl, že tramvaje v Budějovicích jezdily. Bylo to mezi léty 1909 až 1950. Po 2. světové válce se stav tratí zhoršil. Obnova a stavba dalších úseků se ukázaly jako příliš náročné a nákladné. Především z ekonomických důvodů tak provoz zanikl.

„Je škoda, že naši předci nedokázali investovat a tramvaje zachovat. Myslím, že by dobře udělali. Jako fanouškovi dopravy by se mi to líbilo a tramvaje mají i řadu předností. Co se týká aktuální myšlenky, tak to vidím jako příliš finančně náročné z hlediska udržitelnosti. Na podobný projekt by se i těžko hledala nějaká dotace. Vnímám to jako těžko uskutečnitelný sen,“ sdělil ředitel budějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Někteří dotázaní také upozornili, že by bylo nutné řešit váhu takové tramvaje s ohledem na statiku okolních budov a řadu dalších věcí. Jedním z argumentů proti myšlence by pak bezesporu byla i skutečnost, že teprve před sedmi lety skončila nákladná obnova Lannovy třídy za 186 milionů korun a při zavedení nového provozu by se musela znovu z velké části rozkopat.