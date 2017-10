Policie se zajímá o směnu pozemků mezi Budějovicemi a firmou HS Auto

Část zastupitelstva a rady krajského města si pozvala policie. Zabývá se směnou pozemků z května loňského roku. Na věc upozornila zastupitelka Eliška Richtrová (Nezávislí), která zpochybnila znalecký posudek. Tvrdí, že město nevýhodně směnilo pozemky se společností HS Auto.

Firma chce v lokalitě Čtyři Dvory - vedle silnice mezi Hokejovým centrem Pouzar a kruhovým objezdem ve směru na Zavadilku, postavit autosalon. Proto žádala o směnu pozemků.

Městu nabídla dva oddělené pozemky, jeden u bývalých kasáren, druhý nedaleko Parku Čtyři Dvory. Znalec Vladimír Pokorný v posudku uvedl, že cena za metr čtvereční je na obou pozemcích zhruba stejná.

Při projednávání vloni v květnu se však objevily námitky k jeho posudku, které spustily vášnivou diskusi. Zapojila se do ní i Eliška Richtrová, která se nakonec rozhodla podat podnět na okresní státní zastupitelství.

„Jeho podstatou je to, že město provedlo nevýhodnou směnu. Znalec ve svém posudku použil jednu z metod pro oceňování stavebních pozemků. Ta funguje tak, že se na pozemku fiktivně postaví objekt. Z něj se pak vypočítá jeho hodnota. Na pozemku, který chtěla získat firma HS Auto, ‚postavil‘ znalec autosalon. Na těch, co společnost nabídla pro směnu, pak halu Pouzar. To ale nejde, protože jeden z nich je z 90 procent nezastavitelný a hokejová hala stojí poblíž,“ vysvětluje Richtrová.

Kromě toho upozorňuje na další nepřesnosti v posudku, kde cenu upravují různé koeficienty. „Jeden z nich je například využití pozemku, kde nechal znalec u obou stejnou hodnotu, což nedává smysl. Kromě toho jsme zaplatili za DPH a daň z nabytí dohromady 2,9 milionu korunu do státního rozpočtu. Fyzicky město přitom dostalo 2,5 milionu korun, takže celkově jsme v minusu,“ dodává zastupitelka.

Zmíněných 2,5 milionu korun je částka, kterou HS Auto navrhlo doplatit. Podle posudku znalce to mělo být sedm set tisíc, což je rozdíl mezi celkovými cenami zmíněných pozemků.

„Přihození“ firmy vzbudilo při květnovém jednání nejasnosti. Náměstek primátora František Konečný (ANO), však díky zvýšení doplatku označil směnu za velmi výhodnou.

Obavy při jednání vyjádřil například Juraj Thoma (HOPB), který se nechtěl rozhodovat na základě protichůdných a nesprávných informací. Původně chtěl nápad podpořit, po diskusi ale vyzval k odložení tématu. Při hlasování se zdržel. Návrh nakonec prošel.

Richtrová pak neúspěšné žádala o zařazení směny pozemků na jednání finančního výboru, který kontroluje nakládání s majetkem města a jehož je členkou. Stejně dopadla i s žádostí na zastupitelstvu, kde chtěla přidat bod týkající se zpracování revizního posudku. To trvalo několik měsíců.

V prosinci se tedy obrátila na okresní státní zastupitelství, které její podnět přijalo, a na základě jeho rozhodnutí se věcí nyní zabývá policie.

Proto byli někteří členové zastupitelstva i rady města pozváni na podání vysvětlení. „Zastupitelstvo je veřejné, nahrává se. Proto mi připadá zvláštní, že by se část jeho členů napříč politickým spektrem na něčem domlouvala. Navíc zastupitelé postupovali podle znaleckého posudku, který garantuje znalec. Překvapilo mě to, ale nic proti tomu nemám. Nemyslím si, že by nás to zdržovalo od práce,“ uvedl Konečný.

Znalec dává jen svůj odborný názor

Vyjádřil ale obavu, že se zastupitelé budou bát rozhodovat na základě znaleckých posudků. Jeho slova potvrdil i náměstek primátora Petr Holický (ANO).

„Zastupitelé dostávají podklady z hlediska cen nemovitosti a musí se spolehnout na to, co zjistí znalec jmenovaný soudem. Těžko do toho může zastupitel vnášet pohled, který není odborný,“ sdělil.

Něco jiného však tvrdí samotní znalci. „Smyslem posudku bylo zjistit, zda je směna doporučitelná a jestli má pozemek větší, nebo menší hodnotu. Výsledek říká, že je cena nižší, takže by měl vzniknout doplatek. Běžně se stává, že se někomu posudek nelíbí. Znalec ale není soudce, dává jen svůj odborný názor na základě zkušeností. Rozhoduje zastupitelstvo, které posudku musí rozumět. Pokud to tak není, má si zjistit informace. Do dnešního dne nás nikdo ze zastupitelstva nebo města nepožádal o vysvětlení posudku. Dělal ho můj otec, kterého si policie také pozvala. Nic mu nevytýkali,“ uvedl Petr Pokorný, jednatel společnosti Pokorný-Nemovitosti.

Bez ohledu na výsledek vyšetřování tak situace může ovlivnit práci zastupitelů. To, že by část z nich musela docházet na policii, totiž není obvyklá situace.

„Jsem tady osm let a zažila jsem něco podobného asi jednou. Ti, kteří hlasují o podobných záležitostech, si musí uvědomit, co dělají. Určitě to není zbytečné,“ řekla Petra Šebestíková (TOP 09), která se při hlasování zdržela. Pozvání na podání vysvětlení nedostala. Policie věc blíže nekomentovala s tím, že šetření je na počátku.