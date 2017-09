Dojednáno. Budějovická ulice v Táboře dostane zeleň i parkovací místa

Čtyřicet let uplynulo od doby, co se táborská tepna naposledy opravovala. Nejen povrch, ale i inženýrské sítě jsou v Budějovické ulici téměř v havarijním stavu.

Až donedávna se na budoucí podobě nejdůležitější spojnice ve městě, kterou projíždí denně přes 20 tisíc aut, nemohli politici dohodnout. Po letech debat konečně došlo ke shodě a zastupitelé schválili, že už v příštím roce může oprava začít.

Vyhrála ovšem umírněná varianta rekonstrukce, podle které nedojde k dopravním změnám, ale zvýší se počet parkovacích míst z 53 na 95. Budějovickou ulici budou nově lemovat také stromy, celkem jich podle studie bude 39.

„Zeleň pohlcuje hluk a emise, kterými je silnice dlouhodobě zatížená. Kromě toho ochlazuje klima. Stromy a keře se budou vysazovat na místech, kde nemohou vzniknout nová parkovací stání,“ vysvětlila místostarostka pro dopravu Michaela Petrová (Jinak!).

Schválené jsou dvě etapy

Vedení města představilo návrh rekonstrukce veřejnosti na jaře a zapracovalo do něj připomínky obyvatel. „Především se jednalo o zachování přístupu aut k domům a sklepním otvorům,“ doplnila Petrová.

Přestože k dopravním úpravám nedojde, obyvatelé musí počítat s přesunem autobusové zastávky MHD do prostoru mezi polikliniku a tržnici. Město chce také zrušit přechod přes čtyři jízdní pruhy u křižovatky s Bílkovou a Husovou ulicí.

Budějovická se bude opravovat postupně po etapách, přičemž zastupitelé schválili první dvě: od ulice Bílkova ke křižovatce Budějovická - Purkyňova a od ulice Havlíčkova ke křižovatce Budějovické s Bílkovou. Jak upozornil starosta Jiří Fišer (Tábor 2020), tak první část oprav nevypukne dříve než v polovině příštího roku.

„Nechci stavět vzdušné zámky. Na jaře určitě nezačneme. Musíme vybrat projektanta na dokumentaci pro stavební povolení a budeme soutěžit dodavatele, který naváže na práci vodárenské společnosti,“ vypočítal starosta.

Právě Vodárenská společnost Táborsko (VST) se ujme opravy kanalizace před lékárnou svaté Anny. „Nejprve začínáme s výměnou vodovodu a kanalizace v Husově ulici, na to plynule navážeme na Budějovické u lékárny, což by mělo být hotové do konce dubna příštího roku,“ uvedl technik VST Michal Sviták.

Ulici převedou z kraje na město

Do doby, než se vybraná stavební firma pustí do práce, se dohodlo vedení města s krajem, že provizorně opraví povrch silnice tak, aby zmizely nejhorší výmoly. Nejpozději na přelomu září a října by stavební firma měla na místě začít frézovat. Akce vyjde na 3,7 milionu korun.

„Budeme opravovat úsek mezi nově položeným živičným kobercem od Černých mostů po Křižíkovo náměstí s vynecháním křižovatky s Bílkovou ulicí,“ informoval ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Štícha. Úprava vydrží minimálně do doby, než se začne s celkovou rekonstrukcí komunikace.

Budějovická ulice patří Jihočeskému kraji, který se bude podílet na financování její celkové proměny. Zatím ale není jasné, do jaké míry. V budoucnu bude komunikace podle předběžné dohody s krajem převedena do majetku města.

První etapa oprav bez inženýrských sítí vyjde podle starosty na 15 milionů korun. Druhá, která je plánována na rok 2019, bude stát podle odhadů 25 až 30 milionů. „Budeme se snažit, aby byla ulice vždy v jednom směru průjezdná, také proto budou práce rozčleněné na etapy. Určitě se ale nevyhneme tomu, že v určitém období bude zavřená kompletně,“ odhaduje Fišer.