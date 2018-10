VIDEO: Budvar otevřel nové logistické centrum, pojme 19 tisíc palet

Neustále je něco v pohybu, může to vypadat jako zmatek, ale vše je do detailu vyladěné a přesné. Přepravníky přesouvají jednu paletu za druhou, ty rychle projedou dlouhým tunelem nad silnicí, pak zamíří do další části skladu.

Tam jezdí několik řidičů s mechanickými vozíky. Je div, že se v tom spěchu nesrazí. O pár metrů dál už stojí připravené kamiony, za několik minut je naloží a pivo opouští areál. S jedním nákladem jedou až do Bosny a Hercegoviny, druhý zůstane v Česku.

Tak to nyní vypadá v novém logistickém centru Budějovického Budvaru. Pivovar do něj investoval 750 milionů korun a minulý týden ho slavnostně otevřel. Plánovaná návratnost je šest let.

Do skladu se vejde více než 19 tisíc palet s pivem, které zakladače umisťují do regálů vysokých čtyřiatřicet metrů. Podle aktuálních objednávek odtud míří přímo do doků, kde je nakládají na kamiony. Pro ty je připraveno třiadvacet stanovišť, kam mohou najíždět.

„Doprava palety z výroby na nakládku probíhá bez dotyku lidské ruky. Navíc se nám díky novému areálu podařilo oddělit výrobní část od té skladovací, a můžeme tak pokračovat v dalším rozvoji,“ upozornil Pavel Pánek, šéf logistiky v Budvaru. Za hodinu lze kompletně odbavit 280 až 300 palet.

Pivovar hodlá vložit do modernizace další stovky milionů, dohromady vyjdou aktuální investice na dvě miliardy korun, proměna pivovaru bude pokračovat do roku 2020, začala v roce 2015. Pak bude možné výrazně navýšit i výstav, a to až na dva miliony hektolitrů ročně, nyní je to v průměru o 400 tisíc hektolitrů méně.

„Ve zkušebním provozu už máme i nové ležácké sklepy, brzy z nich budeme mít první várku piva. Dále chystáme přestavbu starší části skladu, nad kterým vybudujeme nové podlaží, ve kterém bude další stáčecí linka,“ uvedl Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Na slavnostní otevření areálu dorazil i ministr zemědělství Miroslav Toman a s Dvořákem se bavili například o další expanzi pivovaru. „Na evropském trhu jsme silným hráčem, ale chceme se mnohem více prosadit a roztáhnout křídla i za hranicemi kontinentu. To je jedna z věcí, na které hodláme pracovat,“ řekl Dvořák.

Aktuálně Budvar vyváží do 76 zemí. „Jsem rád, že využívá české suroviny, podporuje české zemědělce a stále dodržuje tradiční postupy,“ podotkl ministr Toman.

Budvar má nyní dvojnásobné skladovací kapacity a o 60 procent zvýšil výkon na nakládce kamionů. „To nám pomáhá zvládat různé výkyvy v průběhu roku nebo týdne, abychom byli schopni zabezpečovat rostoucí poptávku,“ upozornil Dvořák.

Logistický areál je propojený mostem, který umožňuje obousměrnou dopravu palet s plnými lahvemi i prázdnými vratnými obaly. Sklad je postavený tak, že ho bude možné v budoucnosti v případě potřeby ještě rozšířit.

Kromě nového ležáckého sklepa a budoucí třetí stáčírny hodlá pivovar postavit i další oddělení spilky a varnu. Budvar loni prodal 1,547 milionu hektolitrů piva, meziročně klesl výstav o čtyři procenta. Rekordní byl rok 2016, kdy to bylo 1,615 milionu hektolitrů. Pivovar má letos do státního rozpočtu odvést půl miliardy korun. Jeho tržby byly loni 2,47 miliardy.

V oblasti exportu je pro Budvar nejdůležitější zemí Německo. Mezi pět největších odbytišť dále patří Polsko, Rakousko, Slovensko a Velká Británie. Nově zahájil vývoz do sedmi států v Africe, Jižní Americe a Asii. Patří mezi ně Ghana, Jihoafrická republika, Bolívie, Kajmanské ostrovy, Kolumbie, Paraguay a Filipíny.

„Nejde o zásadní objemy. Spíš jsou to trhy, kam vyvezeme jeden až dva kontejnery, což je případ právě Kajmanských ostrovů. Zkrátka se ozve importér, který chce zkusit naše pivo. Podobně začínala Kuba, jež bude letos nabírat na rychlosti,“ sdělil nedávno Dvořák. Budvar loni vyvezl 990 tisíc hektolitrů piva.