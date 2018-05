Název Budvar aréna zůstane zimnímu stadionu v Budějovicích nejméně rok

„Rada schválila dodatek a podmínky zůstávají v podstatě stejné,“ uvedl primátor Jiří Svoboda (ANO).

Současná smlouva měla platnost do konce května. Budvar městu za název platí dva miliony korun ročně a ani to se měnit nebude.

„Nemohli jsme spolupráci uzavřít na delší dobu. Pokud by se hokejistům podařilo v příští sezoně postoupit do extraligy, tak to úplně mění situaci. Takhle bude mít nová politická reprezentace možnost za rok vyjednávat podle toho, jak na tom hokej v Budějovicích bude,“ vysvětlil Svoboda.

Radnice si nechala prostřednictvím své správy sportovních zařízení udělat průzkum, kolik se za názvy podobných arén platí v dalších městech v republice. Vyšlo z toho, že se sumy pohybují mezi jedním až pěti miliony korun.

Ve chvíli, kdy by se v Budějovicích hrála extraliga, bude radnice pravděpodobně požadovat vyšší sumu než dva miliony, protože by název stadionu byl marketingově zajímavější.

Na druhé straně je jméno arény spojené i s čepováním piva na stadionu, takže by bylo nutné řešit výjimku, protože při extraligových zápasech se oficiálně prodává Radegast a výjimka pro prodej jiného piva vyjde na 13 milionů korun. Není tak vyloučeno, že by se v případě postupu název arény změnil.