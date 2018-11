Z parkoviště před budějovickou Budvar arénou může být zastřešený bufet

Studii možného řešení předkládala příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice.

„Část parkoviště by se zastřešila. Plocha by dál fungovala jako místo pro auta a v době zápasů by se zde neparkovalo. Auta by nahradily stolky, kde by bylo občerstvení,“ popisuje Tomáš Novák, ředitel sportovních zařízení.

Před hlavním vstupem na stadion je nyní parkoviště pro 34 aut. Plán je zastřešit část u OC City Centrum, kde je 20 míst. V případě pořádání společenských akcí odtud auta zmizí a nahradí je 34 rautových stolků. Propočet nákladů je zhruba 4,5 milionu korun bez DPH.

Investici teď bude řešit nové vedení města. „Pokud bude souhlasit se studií, zadáme projektovou dokumentaci. Poté se soutěží dodavatel a pak mohou začít stavební práce. S ohledem na stavební trh to nebude hned, určitě se bude čekat na materiál. Odhad je takový, že by to mohlo být připravené na příští sezonu,“ říká Novák. Provozovatel občerstvení v hale by se měnit neměl, teď ho zajišťuje firma Eurogastro.

Nový prostor pro občerstvení před stadionem by měl posloužit i proto, že stav bufetu pod tribunou C směrem k Vltavě je podle náměstka primátora Františka Konečného tragický.

Zde se už dlouho řeší otázka rozšíření zázemí a právě občerstvení o několik metrů směrem k řece. Plány vždy narazily, což by se podle Konečného teď mohlo změnit.

Situaci řešil s vedoucím odboru životního prostředí Svatoplukem Mikou. Ten uvedl, že se domluvili na decentním malém rozšíření. Výsledkem by mohlo být rozšíření stadionu o maximálně šest metrů na úrovni prvního podlaží. Nově vzniklá část by stála na sloupech.

„Našli jsme kompromis pro životní prostředí i rozšíření sociálního zázemí. Domluvili jsme se, že tam dáme sprinklery, které se budou v noci pravidelně zapínat, aby tráva byla zelená. Dál jsme se domluvili na náhradní výsadbě a přesazení stromů. Dohoda je neformální,“ říká Konečný.

Zároveň upozorňuje na technický zádrhel v podobně horkovodu teplárny, kterým se v současné době zabývají projektanti. Pod povrchem je také kanalizace. Projektanti teď řešení hledají s teplárnou a společností Čevak. „Řádově může jít o investice odhadem do 10 milionů korun,“ dodává Konečný.