Busta Masaryka uložená ve skladu se možná vrátí do Kněžských Dvorů

„Před dvěma lety jsme objevili starou kroniku a fotografie Kněžských Dvorů a zjistili, že v sadu stála busta. Pak jsem se náhodou doslechl, že by měla být v depozitáři města. Tak jsem vyrazil na radnici, kde mi to potvrdili. Vyrazili jsme na místo a opravdu tam leží mezi starými tiskárnami a monitory. Dostal jsem nápad, že bychom ji mohli vrátit zpátky na původní místo,“ vypráví Jaroslav Havlíček, ten je předsedou územní skupiny, pod kterou spadají i Kněžské Dvory. Tento orgán předává podněty územnímu výboru a ten dále vedení města.

Havlíček nelenil a dál zjišťoval informace o historii. Dostal se tak například i ke zprávě o četníkovi, který zatýkal člověka, jenž bustu T. G. M. shodil v roce 1939.

„Problém je, že je z bronzu a těžko nám někdo povolí instalaci, protože by asi velmi rychle hrozila krádež. Tak by bylo ideální vytvořit nový odlitek. Na vybudování podstavce už jsem sehnal sponzora, který by ho zaplatil,“ pokračuje Havlíček.

Velmi by si přál, aby se vše podařilo dotáhnout do konce ještě letos, kdy si připomínáme 100 let od vzniku Československa, jehož je Masaryk symbolem. Nápad Jaroslava Havlíčka se dostal i na únorové jednání zastupitelstva.

„Jako město České Budějovice jsme dodnes vlastníky busty uložené v depozitu, kde máme uskladněné vše možné. Přimlouval bych se za to, aby byl památník obnoven. Nejsnadnější by bylo říct, že je bronzová a nezůstane tam ani noc, ale určitě existují způsoby, jak ji připevnit, aby nešla ukrást, nebo se pokusit o vytvoření podobizny. Myslím, že to za to stojí,“ sdělil v diskusi zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Dodal, že město asi moc pomníků stavět nebude, ale k obnově busty T. G. M. je kompletní fotografická i plánovací dokumentace. Radnice možnosti řešení prověří.

„Nainstalovat bronzový originál a postavit k němu strážníka, aby ho hlídal, by asi nebylo to pravé. Zkusíme hledat jiné řešení a budeme o tom jednat. Shodou okolností jsme loni odhalili bustu Tomáše Garrigue Masaryka v parku před ZŠ a MŠ v Novém Vrátě. V minulosti ji tam zloděj ukradl. Výhoda byla v tom, že jsme měli formu a bylo možné udělat nový odlitek, u kterého nehrozí takové škody,“ reagoval primátor Jiří Svoboda (ANO).

Pokud by se podle jeho slov podařilo i v tomto případě dohledat formu, mohl by být originál vystaven na nějakém chráněném místě a kopie by pak stála v Tyršově sadě v Kněžských Dvorech. „Samotná výroba už by nemusela být tak časově náročná,“ podotkl primátor.