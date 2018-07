Z bývalé radnice bude umělecká škola. Žáci se přestěhují až na konci října

Několik let chátrala a obrázek Masarykova náměstí spíše kazila. Teď je ale bývalá radnice téměř rok ukrytá za lešením, aby opět ozdobila centrum města. Její prostory budou od podzimu využívat studenti Základní umělecké školy v Třeboni. Na nové zázemí včetně sálu pro několik desítek lidí si ale musí ještě počkat.

Práce na opravě budovy, kolem které denně projde nespočet místních i turistů, odstartovaly loni a měly skončit letos 24. srpna, aby tady mohla škola provoz spustit hned od září. Při rekonstrukci se ale objevily komplikace, kvůli kterým se stěhování posune o zhruba dva měsíce.

Důvodem jsou povrchové úpravy v prvním patře. „Je to historická budova, která byla zatížena zemní vlhkostí. Ta byla eliminována asfaltovým nátěrem. Zhotovitel ho proto odstranil tak, že ho centimetr po centimetru oklepával. Tím se narušila zeď a musela být uvedena zpět do stavu, kdy je možné ji omítnout. To pochopitelně přineslo další práce, jež rekonstrukci prodloužily,“ vysvětluje místostarosta Josef Pindroch.

„Některé věci ani projektant nemohl předvídat. Jsou to skutečnosti, které se ukazují až při samotné realizaci,“ dodává.

„Důležité je, že se rekonstrukce provede poctivě a kvalitně“

Na lešení nyní ještě visí nápis s původním termínem ukončení prací, ale už teď je jasné, že se finální datum o několik týdnů posune. Podle původních plánů se měla škola stěhovat v průběhu posledního srpnového týdne. Nyní musela plány pozměnit, protože zhotovitel předá objekt zhruba na konci října.

Věc řešilo vedení města i školy minulý týden. „Problém to není. Zkrátka se podle toho zařídíme tak, že se stěhování o chvíli přesune. Důležité je, že se rekonstrukce provede poctivě a kvalitně,“ říká ředitel školy Matouš K. Řeřicha.

Výuku na začátku školního roku podle něj změna neomezí. Během září a října bude fungovat podle běžného provozu a pak vypukne stěhování. „Máme ho už domluvené s profesionální firmou a technickými službami. Pomohou nám i s nástroji. Celý přesun by měl trvat asi tři dny,“ věří ředitel.

Do nového areálu zamíří veškerá výuka, kterou škola v Třeboni má. Nyní působí v Hradební ulici, kde je hudební nauka, a v odloučeném pracovišti na Masarykově náměstí. Tam škola vyučuje mimo jiné taneční nebo výtvarný obor.

Doposud měli učitelé i žáci stísněné prostředí a podle ředitele školy by byly zapotřebí velké investice, aby se situace zlepšila. Proto ho těší, že má možnost využít prostory historické budovy v centru města.

„Pro všechny to bude jednodušší. Budeme mít víc místa a zároveň získáme možnost nabrat více dětí. Nyní máme velkou základnu čekatelů. Přestěhování vyřeší tyhle problémy v horizontu několika desetiletí,“ těší ředitele.

Nyní má umělecká škola zhruba 511 studentů, přičemž v Třeboni jich jsou asi čtyři stovky. Díky stěhování bude schopna nabrat až o 50 žáků navíc. Zároveň by měli přijít i noví pedagogové.

Kromě většího prostoru budou mít žáci i nové učebny a také bezbariérový multifunkční sál vybavený nahrávacím studiem. Poslouží při vystoupení studentů, ale k dispozici bude při některých akcích i veřejnosti. Celkem by měl pojmout 70 až 80 diváků.

Soukromá investorka chtěla dům přestavět na luxusní hotel

Těší se na něj i 15letá Anna Košinová z nedaleké Lužnice, která hraje na klavír. „Moje učebna mi nevadila, ale sál, kde jsem hrála, měl velmi špatnou akustiku. Ten nový by měl mít lepší, takže se na něj těším. Zároveň mám ráda změny,“ říká studentka.

Podle ní se na přesun těší i její spolužáci. „Pro všechny je to velká změna. Jen stěhování možná bude trochu složité kvůli hudebním nástrojům,“ usmívá se hudebnice, na niž čeká od podzimu druhý ročník na druhém stupni.

Investice do rekonstrukce budovy vyšla na 58 milionů korun a platila ji třeboňská radnice. Kvůli prodloužení prací se částka navýší asi o 600 tisíc korun.

V minulosti sloužila budova především jako záložna. Současnou podobu má od počátku 20. století. Díky své výšce i rozloze je jednou z těch nejviditelnějších na Masarykově náměstí.

V posledních letech ale dům spíše chátral. Trpěl hlavně zevnitř, ale nulová údržba se postupně začala projevovat i zvenku, kdy na ulici začala padat omítka.

Před několika lety objekt získala soukromá investorka, která ale se svými plány na luxusní hotel neuspěla. Nakonec dům prodala radnici za 14 milionů korun, což je stejná částka, za kterou ho koupila.