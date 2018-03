Běžný život budou turistům v Krumlově předvádět brigádníci, za plat i byt

Do Českého Krumlova přes léto přijíždí tisíce turistů denně a služby v jádru města jsou zaměřené na ně. Spoustu Krumlovanů tak dnes do historického jádra města nic netáhne a z centra se staly jen kulisy. Zmizely běžné každodenní výjevy jako peřiny v oknech, děti hrající fotbal na ulici nebo maminky na procházce s kočárkem. Právě to chce projekt do Krumlova vrátit.

„Nejde ale jen o to, co se jinde běžně dělá a v Krumlově kdysi dělalo, ale zejména o to, co by lidé chtěli v takovém městě zkusit, ale z nějakého důvodu si na to netroufají nebo jim v tom je z nějakých důvodů bráněno,“ říká organizátorka projektu Kateřina Šedá.

Projekt zároveň připravuje práci na částečné úvazky a na brigády i pro místní. Zájemci se mohou hlásit do 20. dubna prostřednictvím dotazníku na webu projektu.

Projekt UNES-CO je součástí prezentace Česka na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Jeho autorka Kateřina Šedá se dlouhodobě zabývá sociální architekturou. Říká, že nechce turismus kritizovat, ale „přijít na způsob, jak cizince zastavit a dát mu na chvíli možnost, aby se stal místním“.

Cílem je dospět ke zlepšení situace v turisticky přeplněné lokalitě tak, aby řešení takzvaně zespoda přineslo změnu, zůstalo funkční a dále se rozvíjelo.