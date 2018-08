Neporažené budějovické fotbalisty čeká exligové Brno

Od 18.30 hodin čeká svěřence Davida Horejše před kamerami České televize teprve druhé venkovní utkání. Brno spadlo z nejvyšší ligové soutěže po šesti sezonách, s Dynamem změří síly po třech a půl letech.

Zbrojovka se v úvodních kolech trápí. Na kontě má pouze čtyři body a osm inkasovaných branek. V této statistice je na tom hůře pouze Znojmo.

„Dle mého Zbrojovka bojuje s tím, že poznává, jak to v soutěži vypadá. Je to více o bojovnosti, fotbalová kvalita je pochopitelně horší než v první lize. Týmy sestupující z nejvyšší soutěže s tím mívají v úvodu ligy často problémy,“ popsal 24letý záložník Dynama Roman Wermke.

Právě on se stal v posledním zápase Jihočechů ústřední postavou. Proti Prostějovu přišel na hřiště 35 minut před koncem, přesto si stihl připsat vítěznou branku a ještě přidal asistenci na krásný gól Iva Táborského.

„Zažíval jsem obrovskou radost, že jsem do utkání vůbec zasáhl. Měl jsem problémy se zraněním a dlouho jsem nehrál. Šel jsem na hřiště, abych nějakou branku dal nebo připravil. Povedlo se mi oboje,“ říkal spokojeně Wermke.

Rychlý křídelník nehrál ligové utkání více než čtyři měsíce. Trápil ho natržený stehenní sval. „Vleklo se to opravdu dlouho, byla to velká rána. Mám radost, že už jsem připraven zasáhnout do utkání.“

Na zápas vyrazili českobudějovičtí fotbalisté už ve čtvrtek po tréninku a možnost delší přípravy na místě utkání vítají. „Je to lepší než jet v den zápasu, vystoupit z autobusu a jít hned na hřiště. V klidu se vyspíme v hotelu, dáme si oběd a pořádně se na utkání připravíme,“ pravil Wermke.

O základní sestavě rozhodnou trenéři až v Brně. „Dozvíme se ji až na místě. Sedneme si a trenér nám řekne, kdo dostane šanci v zahajovací jedenáctce.“

Od prvních minut nastoupil Wermke naposledy osmého dubna proti Příbrami. Po povedeném střetnutí s Prostějovem věří, že na Zbrojovce dostane příležitost v základní sestavě. „Ale i kdyby se trenér rozhodl jinak, tak to budu respektovat. Snažil bych se odvést stejný výkon jako v minulém kole, kdy jsem naskočil na pár minut, ale byl jsem pro tým platným hráčem.“

Podle Wermkeho je Brno jedním z aspirantů na postup. „O to těžší to pro nás bude tím, že se jim teď nedaří. Proti nám budou chtít urvat výhru za každou cenu,“ prohlásil.