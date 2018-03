Sen budějovických hokejistů o extralize žije dál

Po sobotním zápase se jim už moc nadějí nedávalo. Hokejisté Motoru v semifinále play off první hokejové ligy prohráli v Kladně 2:4. Celkově prohrávali v sérii 0:3 a včera hráli o holé přežití. Přesto českobudějovický útočník Vlastimil Dostálek po zápase sliboval: „Sérii ještě vrátíme do Českých Budějovic.“

V té chvíli už mu ale věřil asi málokdo. Ještě méně ve chvíli, kdy hned v první minutě včerejšího duelu šel na trestnou lavici na pět minut a do konce utkání Filip Novák za faul na Redlihse, a skoro nikdo pak v 9. minutě, když se dokázal prosadit Kružík a Kladno se dostalo do vedení 1:0, které udrželo po celou první třetinu.

Na začátku druhé třetiny ale Jihočeši dokázali vyrovnat. Skóroval Václav Nedorost, který využil přesilovou hru. Ovšem vyrovnaný stav netrval dlouho. Po půlhodině hry se dokázal tečí prosadit kladenský Strnad a domácí celek byl znovu ve vedení.

„Byli jsme pod tlakem od začátku zápasu. Mohlo se jednat o naše poslední utkání v sezoně a hráči si to uvědomovali. Bylo to na nich znát. Hráli jsme od začátku zodpovědně,“ popisoval asistent trenéra Luboš Rob.

Po vedoucím gólu Kladna Motor výrazně přidal. Domácí celek začal přehrávat a rozhodující se pak ukázala 39. minuta druhé třetiny. To totiž Jihočeši dokázali dvakrát skórovat. Nejprve srovnal Miloslav Čermák. Přečíslení dva na jednoho řešil střelou. První pokus Cikánek chytil, na dorážku stejného hráče už byl krátký. A o chvíli později Motor skóre otočil. Martin Heřman prokázal, jak zkušeným hráčem je, a chytrou střelou mezi betony poslal svůj tým do vedení.

„Hráli jsme dobře. Faul na začátku zápasu nás semkl a odehráli jsme dobré utkání. Chodili jsme do branky, z toho jsme konečně dávali góly. Abych se přiznal, ten svůj gól jsem ani neviděl. Snažil jsem se podle instrukcí cpát na branku a padlo mi to tam. Chceme se vrátit na Kladno a znovu na ledě nechat všechno,“ popisoval Martin Heřman, šťastný střelec rozhodující branky zápasu.

Po dvou třetinách byl tak na Kladně stav 2:3. A hned na začátku poslední části Motor dokázal své vedení ještě navýšit.

Znovu se prosadil jeden z nejzkušenějších hráčů, Václav Nedorost. Ve středním pásmu nabral rychlost. Dostal se až před gólmana Cikánka a nádhernou střelou do horního růžku rozjásal hostující fanoušky. Zbytek utkání už si Motor pohlídal a mohl jít poprvé v semifinále slavit.

„Zápas byl vyrovnaný. Myslím si, že si tahle série zaslouží, aby to neskončilo ve čtyřech zápasech a pokračovalo se dál. Chtěl bych pochválit i naše fanoušky, kterých tady bylo hodně a podporovali nás v obou zápasech až do konce,“ dodal Luboš Rob.

A shodl se na tom i střelec Martin Heřman. „Diváci tady byli skvělí. Moc jim děkujeme. Chceme se sem ještě vrátit a necháme na ledě znovu všechno,“ popisoval po zápase v euforii.

Na Kladno přijelo za českobudějovickým týmem několik stovek fandů. Zítra může být v Českých Budějovicích znovu vyprodáno. Prodej vstupenek přes internet už začal včera večer.

I když včera vyhráli, v sérii Jihočeši prohrávají stále 1:3 na zápasy a každé utkání teď pro ně může být posledním.

„Já už jsem ale zažil, že jsme ze série 0:3 dokázali otočit vývoj a vyhrát,“ říkal už po druhém zápase semifinále kapitán Zdeněk Kutlák. Zatím to jeho týmu vychází. První mečbol Kladna odvrátil. Ale vyhrát teď musí třikrát v řadě, aby Jihočeši postoupili do baráže. To Karlovy Vary mohou jejich počínání v klidu sledovat. Včera pro ně semifinále skončilo vítězstvím 4:0 na zápasy.