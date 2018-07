Přínos akademie se projeví v budoucnu, říká kouč budějovického dorostu

„Po konci u hradeckého áčka jsem moc nevěděl, co budu dělat,“ říká trenér, který se v tréninkovém areálu na Složišti zatím hlavně rozkoukává.



V Hradci Králové jste zůstat na jiné pozici nemohl?

Dostal jsem nabídku, že bych znovu nastoupil jako šéftrenér mládeže a měl na starost nějakou mladší kategorii, protože u devatenáctky je Marek Kulič. Žádná nabídka na trénování mužů nepřišla. Následně mě oslovilo Dynamo, domluvili jsme se na spolupráci a nic jiného už v tu chvíli nepřipadalo v úvahu.

Na východě Čech jste prožil většinu trenérské kariéry, ne?

Hradec Králové je můj rodný region, trávím tam většinu času a dodnes tam bydlím. Čtyři roky jsem měl v mládeži na starost ročník 1998, který jsem vedl v dorosteneckých soutěžích. Před dvěma roky jsem byl převelen k A-týmu, který ještě tehdy hrál nejvyšší soutěž. Odkoučoval jsem poslední tři kola a o jediný bod jsme sestoupili. Uplynulou sezonu jsem vedl mužstvo i v druhé lize.

Hradec byl brán jako favorit. Bylo čtvrté místo zklamáním?

Když jsem tým přebíral, tak mi dalo představenstvo jasně dané úkoly. Jeden z nich byl, abych za tři roky vybudoval kvalitní celek. Důvodem, proč to bylo v takovém horizontu, je, že do ligy bychom stejně postoupit nemohli, protože nemáme vyhovující stadion a v azylu bychom nehráli. Dalším bodem bylo, abych do týmu postupně začlenil hráče ročníku 1998, které jsem, jak už jsem zmiňoval, dlouho vedl a podařilo se nám skončit na druhé pozici v celostátní lize dorostu. Zapojilo se jich dohromady šest. A v neposlední řadě jsme se měli držet v horních patrech tabulky, což jsme čtvrtým místem splnili.

Mládeži pomůže i Lafata Fotbalové Dynamo od prvního července povýšilo vlastní mládež na lepší úroveň a stalo se teprve desátým klubem v republice, který dostal razítko akademie. Důležitým bodem bylo angažování profesionálních trenérů. Aktuálně je jich v akademii devět. „Věděli jsme, že personální obsazení je mimořádně důležité. Vedli jsme dlouhá jednání a povedlo se nám přivést zajímavá jména,“ uvedl Benát. Šéftrenérem se stal Pavel Malura. Rodák z Ostravy už v Dynamu chvíli působil, v sezoně 2013/14 dělal asistenta u prvního mužstva Pavlu Hoftychovi. „S Pavlem jsme se poznali v A-týmu Dynama, za dob, kdy tu působil. Uznávám ho jako velkého odborníka, je to trenérská osobnost se zkušenostmi z první ligy i mládežnické reprezentace,“ řekl bývalý vynikající záložník Petr Benát. Přípravky má nově na starost další významné jméno – Rostislav Helštýn. „S pozicí už má zkušenosti z Baníku Ostrava. Slibujeme si od něj, že bude dobře pracovat s těmi nejmenšími a zapracuje i na tom, aby přilákal děti k fotbalu už od raného věku,“ poznamenal Benát. V akademii nechybí ani trenéři brankářů či fyzioterapeuti. Novinkou jsou dovednostní trenéři, mezi kterými figuruje kanonýr David Lafata. „Akademie je dlouhodobý projekt, kterým chceme Dynamo znovu nastartovat,“ podotkl Benát.

Nicméně jste ve funkci skončil. Jaká je teď před vámi výzva?

Nevím přesně, jak bude fungovat návaznost mládeže na dospělý tým. Všude je to nastavené jinak, zatím se tu spíš rozkoukávám. Šéftrenér SCM je Pavel Malura, který více komunikuje s vedením akademie a A-týmem. Jsem s ním denně v kontaktu. Zatím jsem ve fázi rozpoznávání a seznamování s klubem i svěřenci. Není to jednoduché, znovu se musím učit zcela nové věci. Doufám, že práci v Dynamu dokážeme povýšit na lepší úroveň a budeme úspěšní.

Je nově vzniklá akademie pro klub přínosem?

Určitě je to velký krok směrem dopředu, zlepší se provázanost se svazem i krajem. Na vyšší úroveň se posune i veškeré zázemí a vybavení. Díky akademii je lepší finanční podpora, určitě to bude znát, ale projeví se to až v budoucnu.

Od minulé sezony se počet účastníků celostátní ligy dorostu snížil na šestnáct a soutěž bude mít zase o něco větší kvalitu. Co od ní očekáváte?

Čeká nás velká dřina. Základem týmu jsou ročníky 2000 a 2001, které dosud neměly nijak oslnivé výsledky. Chtělo by to kádr ještě doplnit. Nebude jednoduché složit kvalitní tým, který bude konkurenceschopný. Bude hodně záležet na hráčích, jak se dokážou semknout. Opory, které by měly tým táhnout, jako jsou Pařízek a Malecha, jsou zatím zraněné. Chybí větší konkurence v útoku, schází nám i rychlí krajní hráči.

Uplynulou sezonu tým táhl střelec Martin Šplíchal, který se však zatím připravuje pouze s A-týmem. Budete ho v sezoně využívat?

Ne, zatím ne. Je v užším kádru A-týmu a v prvním kole se dokonce gólově prosadil. Pokud bude pořádně vytížen, tak je pro něj jedině dobře, aby trénoval s áčkem nebo juniorkou. Pro jakéhokoliv hráče je poté těžké, aby šel hrát s mladšími kluky za dorost a zvládl to. Kluci už se s tím v hlavě těžko vyrovnávají, často to berou jako degradaci. Jeho kvalita by nám jistě pomohla, ale myslím si, že to bude nastavené jinak a už k nám patřit nebude.