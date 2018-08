Do tendru za 3,5 miliardy se na jihu Čech přihlásily jen České dráhy

Kraj začal hledat nového dopravce v dubnu, uzávěrka pro nabídky byla v polovině července. Ačkoli se na začátku po podkladech pídilo několik dopravců, nakonec poslal nabídku jen ten největší.

„Mohu potvrdit, že nabídku do soutěže Jihočeského kraje na soubor tratí v motorové trakci jsme podali,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Krajští specialisté na dopravu v těchto dnech nabídku Českých drah na provoz motorových vlaků v jižních Čechách vyhodnocují.

Krajského radního pro dopravu Antonína Kráka nezájem dalších firem zaskočil. „Očekával jsem, že se přihlásí víc dopravců, protože si už před vyhlášením podmínek brali podklady k tendru. Myslím, že je škoda, že jich nesoutěží více, protože pak je větší prostor pro výběr nejvhodnější nabídky,“ řekl.

Když kraj hledal před několika lety provozovatele šumavských lokálek, utkali se o ně tři zájemci. České dráhy a Arrivu porazila společnost GW Train Regio. I ta tentokrát zůstala stranou.

„Rozhodli jsme se, že se soutěže na provoz motorových vlaků nezúčastníme,“ uvedl majitel GW Train Regio Robert Krigar.

Cena je vyšší, ale nabízejí všechny vozy nové

Na motorové trakci najezdí soupravy přes 1,9 milionu kilometrů ročně a celkový objem zakázky na 15 let v období od nových jízdních řádů v prosinci 2019 až do konce roku 2034 je 3,5 miliardy korun.

„Současná cena za vlakový kilometr je 114 korun. Přitom necelou třetinu z ní hradí stát a zbytek kraj,“ upřesnil Ivan Študlar, dopravní konzultant společnosti Jikord, která koordinuje veřejnou dopravu v Jihočeském kraji.

Motorové tratě, které jsou ve hře, jsou hlavně na Písecku, Strakonicku a Táborsku. Jsou to dvě blatenské tratě Strakonice - Blatná - Březnice a Blatná - Nepomuk, pak Číčenice - Horažďovice předměstí, Písek město - Protivín a Březnice - Písek a nakonec Tábor - Ražice a Tábor - Pacov.

„Část tratě Blatná - Nepomuk je sice v Plzeňském kraji, ale podle mezikrajských dohod na ní zajistíme kompletní provoz my,“ podotkl Študlar.

Kraj nepožaduje nová vozidla, zpočátku mu stačí modernizované motorové soupravy. Vítězný provozovatel navíc může počítat s několikaletým přechodným obdobím, během něhož musí splnit dodatečné standardy, jako jsou například nízkopodlažní vozy, wi-fi, klimatizace, vysoká sedadla, možnost přepravy kol a podobně.

„První tři roky může jezdit dopravce v horší kvalitě i proto, že doba pořízení nových vozidel je dva a více let. Do prosince 2019 by nikdo nové soupravy nezajistil,“ popsal Študlar s tím, že stejné podmínky kraj požaduje i po novém provozovateli vlaků na osmi elektrifikovaných tratích, kde termín pro podání nabídek do soutěže vyprší 27. srpna.

Aktuálně kraj ale řeší s Českými drahami podanou dokumentaci na provoz motorových vlaků.

„Z pohledu kraje v této chvíli nevyhovuje cena, která je výrazně vyšší, než předpokládané 3,5 miliardy. Oni splnili podmínky soutěže, ale nabízejí všechna vozidla nová. Na jednu stranu je fajn, že tím snižují náklady na údržbu, na druhé straně jsou z nových vozů vyšší odpisy a ty se promítnou v ceně,“ vysvětlil Študlar.

České dráhy ale nechtějí sdělovat žádné informace. „Podrobnosti o naší nabídce ani o jednání o nabídce s krajem s ohledem na probíhající řízení publikovat nebudeme. Můžeme jen říci, že České dráhy dlouhodobě deklarují zájem zajistit a obhájit veškeré současné výkony, které v rámci síťového systému železniční dopravy v republice zajišťují,“ dodal mluvčí drah Šťáhlavský.