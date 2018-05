Krumlovští podpoří projekt výtvarnice, která chce do centra vrátit život

Poskytnutí stotisícového příspěvku na tříměsíční akci v hlavní turistické sezoně schválilo 19 z 20 přítomných krumlovských zákonodárců. Už předchozí debata naznačovala, že jsou nevšednímu projektu nakloněni.

„Myslím, že historie zná spoustu nápadů, které zpočátku vypadají divně, a pak je všichni obdivujeme. Nebuďme zaprdění škarohlídi, pojďme to podpořit. Já si tam otevřu ordinaci,“ pronesl Jindřich Florián, ředitel krumlovské nemocnice a zastupitel za ČSSD.

A bývalý krumlovský radní Milan Marko připomněl, že dostat svůj projekt na Benátské bienále je snem, který se splní jednomu umělci ze sta tisíc. Výtvarnici Kateřině Šedé se to letos podaří už podruhé, protože v roce 2013 si u ní objednala expozici vláda Tchaj-wanu.

Náklady vyjdou na více než dva miliony

„Pro Krumlov je to obrovská možnost prezentovat se celosvětově. Spousta větších měst by do toho ráda dala obrovské peníze, pro tuto reklamu, aby se tam dostala. Ale to nejde a tady vlastně město dostává pro svoji prezentaci prostor v celém českém pavilonu. Sto tisíc je částka spíš směšná než symbolická vzhledem k významu, který to pro město jednou může mít,“ konstatoval Marko.

Náklady na projekt UNES-CO, který ukazuje vliv cestovního ruchu na život ve městech, vyčíslila jeho autorka na více než dva miliony korun. Projekt financuje ministerstvo kultury a příspěvky od dárců. Od města žádá Šedá jen pět procent.

„Padesát tisíc je na knížku, která vznikne. Jsou v ní rozhovory s místními i historie Krumlova. Nepřijde mi to jako moc velká městská investice. Byty, o které jsem požádala, jsou celoročně neobyvatelné, na vlastní náklady jsme je vymalovali a vybavíme si je. Ani to mi nepřijde až tak velká investice. Omlouvám se, ale musím to říct nahlas, aby to nevypadalo, že žádám město o pět milionů a vzala jsem něco na opravu nemocnice,“ řekla Šedá.

Její nápad nechat žít v centru Krumlova zahlceného turisty několik rodin přizvaných zvenčí spoustu místních pobouřil. „Chodí mi ve stovkách dopisy lidí, kteří třeba bydlí na periferii Krumlova a sází se, jak dlouho nebyli v centru. A píší mi naštvaně, že po 20 letech tam půjdou, že je to neskutečná kravina, na kterou se přijdou podívat,“ dodala výtvarnice.

Naopak spousta lidí jí fandí, do projektu se přihlásilo 1 500 rodin z celé republiky a někteří jsou ochotni si za ojedinělý zážitek i zaplatit.