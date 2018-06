Slavnosti pětilisté růže slaví 50 let. Do Krumlova zamíří tisíce lidí

Slavnosti letos hlásí přes 200 bodů v programu na deseti scénách, pět historických průvodů, tradiční půlnoční ohňostroj, ale i novinky, jako pivovarská krčma a dětská středověká bojová aréna.

Výběr z programu Pátek 22. června

Zahájení programu 15.00

Krumlovští pištci 15.00

Rychtářský průvod 17.30

Ohňový průvod 21.45 Sobota 23. června

Ceremoniál granátníků 8.30

Drezura fríských koní 11.15

Slavnostní průvod 15.00

Barokní kratochvíle 17.00

Arcus 20.30

Ohňový průvod 21.45

Nálodní divadlo 22.00

Monadria Polygamica 22.30

Ohňostroj 24.00 Neděle 24. června

Živé šachy 14.00

Historický průvod 15.00

V pátek dopoledne obsadí jarmarky zámecké nádvoří a Širokou ulici. Odpoledne se pak připojí i kláštery a vojenské ležení v městském parku. Slavnostní zahájení je v 15 hodin. O hodinu a půl později projde městem rychtářský průvod. Po setmění si návštěvníci užijí ohňový průvod.

V programu jsou hned dvě velké novinky. „V pivovarských zahradách bude krčma, kde se bude péct sele, krocan a další dobové speciality. Bude tam také bojová aréna pro děti, které v kostýmech absolvují krátký výcvik s maketami a potom svedou i malou bitvu,“ líčí hlavní organizátor Jan Vozábal.

Letos se více také zapojuje granátnická garda. V sobotu ráno vztyčí za zvuků fanfár ze zámecké věže prapory. Po celý den budou granátníci držet stráž se střídáním každou hodinu.

Letošní slavnosti připomínají založení tradice v roce 1968 Antonínem Zwiefelhoferem a jeho ženou Zdenou. To se nejvíce odrazí v hlavním slavnostním průvodu, který vyrazí v sobotu v 15 hodin.

„Průvod bude pojatý podobně jako při prvním ročníku jako přehlídka všech panovnických rodů na Krumlově a jejich významných představitelů. Budeme představovat historii města od prvopočátku rodu Rožmberků až po rok 1918. Součástí bude i legenda Dělení růží a skupina postav commedie dell’ arte z Maškarního sálu zámku,“ popisuje Vozábal.

Živé šachy i alegorické vozy na Vltavě

V programu jsou také alegorické vory na řece Vltavě, nedělní živé šachy před otáčivým hledištěm, komponované historické programy nebo oblíbený sobotní půlnoční ohňostroj na jižních zámeckých terasách.

„Máme několik nových souborů. Mezi 100 účinkujícími tvoří třetinu Krumlovští. Letos se opět více zapojují do programu kláštery. Živo bude na nádvořích i v zahradách,“ zve Kateřina Slavíková z klášterů.

Speciální vystoupení tam chystají k 30 letům existence Krumlovští pištci. Dorazí kejklíř Vojta Vrtek, Pupa nebo Paolo Garbanzo.

Kláštery navíc nabízejí během slavností 50procentní slevu na návštěvu stálých expozic – Interaktivní expozice pro rodiny s dětmi, Život a umění v českokrumlovských klášterech.

Základní permanentka stojí 300 korun. Páteční vstupné je 200 korun. Děti do 15 let zaplatí 75 korun, do deseti let pak jdou zdarma. Nic neplatí také návštěvníci v historických kostýmech a držitelé ZTP. Zvýhodněné vstupné pro obyvatele Českého Krumlova zůstává na stokoruně. Město bude také po celý víkend uzavřené pro auta. V nejnutnějších případech doporučují organizátoři kontaktovat informační středisko na čísle 380 727 369, na kterém je stálá informační služba.

Přijíždějící mohou využít několik záchytných parkovišť, ke kterým je dovede speciální naváděcí systém. Ten ukazuje i obsazenost stání pro auta. V těsné blízkosti centra nabízí systém návštěvníkům zhruba 680 parkovacích míst. Přijíždějící s osobními automobily mohou využít také parkovací místa na místních komunikacích s parkovacími automaty, která jsou výhodná pouze pro krátkodobé stání do devadesáti minut.

Praktické informace jsou na webových stránkách www.slavnostipetilisteruze. eu. Tam mohou zájemci také využít interaktivní mapu s programem, v mobilu pak mohou během slavností aktuálně zjistit, co se právě kde děje.