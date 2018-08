Na Plášťovém mostě v Českém Krumlově visely 21. srpna rudé trenýrky

Trenýrky se na frekventovaném místě, které si turisté často fotí, musely objevit brzo ráno.

„Ten, kdo je tam umístil, pravděpodobně využil hodin, kdy je šero, takže je horší viditelnost. Jinak je místo při plném osvětlení pod kamerovým systémem dobře vidět,“ vysvětlil kastelán Pavel Slavko.

Hned ráno si trenýrek všimlo několik lidí. jednou z nich byla i Martina Kelbichová, která žije přímo v centru.

„Myslím, že jsem jednou z mála lidí, kteří to stihli vyfotit. Trenky byly pověšeny někdy v noci, já jsem je fotila před sedmou ráno a do devíti byly sundány,“ popsala.

„Bereme to jako klukovskou záležitost“

Nebyly ale jediné, které v Krumlově zaznamenala. „Viděla jsem je v ulici Latrán na domu sousedů Konvalinkových, ti měli opravdu veliké,“ usmívala se. Na další pak narazila na domě, kde je prodejna Baťa.

„Jsem ráda, že se našel člověk nebo lidé, kteří to udělali. Vyvěsit trenky na Plášťový most není žádná jednoduchá sranda, ale povedlo se,“ svěřila se Kelbichová.

Kastelán Pavel Slavko zmínil, že právě kvůli výšce a obtížnému přístupu mohlo dojít k neštěstí, kdyby se dotyčný zřítil.

„Podle způsobu uchycení to ale měl dobře promyšlené. Je to teď takový trend, kdy lidé rudé trenýrky umisťují na různá místa. Bereme to jako klukovskou záležitost. Osobně to považuji za legrační happeningovou akci, kterou jsme rychle utnuli. Mám za to, že pokud nějak protestuji a chci vyjádřit názor, měl bych to řešit na svém pozemku,“ doplnil Slavko.

Obří rudé trenky vyvěsili nad Pražským hradem v roce 2015 členové skupiny Ztohoven na protest proti prezidentu Miloši Zemanovi, který pak artefakt nechal demonstrativně spálit před novináři. Další lidé tento symbol od té doby umisťují na různá místa.