Český Krumlov zpoplatní autobusy přivážející turisty, zaplatí patnáct set

Na malé parkoviště ve Chvalšinské ulici v Českém Krumlově nyní přijíždí jeden zájezdový autobus za druhým. Cestující vystoupí a vydají se do historického centra i na zámek.

„Každoročně přijede do Českého Krumlova kolem patnácti tisíc zájezdových autobusů, které pro výstup a nástup cestujících využívají současný bus-stop terminál na Chvalšinské ulici. Na území města totiž platí zákaz zastavení zájezdových autobusů mimo tento určený prostor a také zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště pro autobusy,“ upřesnila českokrumlovská mluvčí Petra Nestávalová.

Nyní turistické autobusy využívají zastávku bus-stop zdarma a platí pouze za parkování na určených místech ve vyhrazených částech města. Řadu řidičů současný systém svádí k tomu, aby ušetřili i peníze za parkování v Krumlově, a odstavují autobusy v různých koutech města i daleko za ním.

Radní nyní rozhodli, že od začátku nové hlavní sezony budou ve Chvalšinské všechny turistické autobusy platit.

„Řidič zaplatí za vyložení a naložení turistů. To znamená dvakrát 750 korun,“ říká jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF) Miroslav Reitinger.

Ranní slevy pomohou rozprostřít nápor do celého dne

Poplatek má plnit regulační funkci. Vedení města předpokládá, že dojde k omezení krátkodobých návštěv turistů. Zároveň město získá větší kontrolu a přehled o počtu autobusů a turistů, kteří se pohybují po Krumlově, a po naplnění kapacity bude mít nástroj k regulaci dalších vjezdů.

„Zpoplatnění vjezdů zájezdových autobusů do turisticky atraktivních měst je dnes ve světě běžnou praxí. Pro příklady nemusíme chodit daleko, například v německém Hallstattu platí autobusy za využití terminálu 30 eur, v San Gimignanu, v našem partnerském městě v Itálii, je to 80 eur. Vytvoření systému výběru peněz především z jednodenních organizovaných zájezdů je tak stále největší příležitostí, jak regulovat návštěvnost města a rovněž jak získat další zdroje pro jeho rozvoj,“ řekl místostarosta Josef Hermann.

Platit bude možné i v eurech, sazba pak bude 30 eur. V praxi to znamená, že za výstup a nástup cestujících do jednoho autobusu zaplatí cestovní agentury 1 500 korun, nebo 60 eur. Za rok by se tak vybraná částka mohla pohybovat mezi 15 až 20 miliony korun, které radní použijí na další investice ve městě.

„Třicet eur bude základní částkou za využití terminálu, ale plánujeme zavedení zvýhodněných tarifů, například pro vícedenní zájezdy nebo pro příjezdy autobusů v ranních hodinách. Tato opatření by také měla napomoci rozprostřít nápor turistů do celého dne,“ sdělil ředitel ČKRF Petr Troják s tím, že kompletní ceník bude k dispozici od ledna.

ČKRF se změnou zavedení poplatku plánuje i rekonstrukci nynějšího prostoru bus-stopu ve Chvalšinské ulici. Na výstupním místě vybuduje automatickou závoru s pokladnou, která bude připojena do centrálního systému městského parkingu. Nástupní a výstupní terminál dostane nový asfalt, turisté budou mít k dispozici záchody, zastřešenou čekárnu, lavičky, wi-fi. V roce 2021 se chystá město otevřít zcela nový moderní terminál v lokalitě za říčkou Polečnicí.