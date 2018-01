Krádež kola ho neodradila. Cestovatel Šíma opět projíždí Afriku

Kolo, lehký stan, telefon, oblečení, peníze a kanystr na vodu pro cestu pouští. S takovým vybavením se loni vrátil do Afriky Tadeáš Šíma z Prachatic. V roce 2016 vyrážel přímo odtud, dojel ale jen do marockého Rabatu, kde mu většinu věcí ukradli. Ani to ho však neodradilo, aby si splnil svůj sen.