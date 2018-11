Šéf památkářů: Číňanů bude na zámcích přibývat, plánujeme regulaci

Jihočeské památky ve vaší správě letos navštívilo do konce října přesně 1 147 936 turistů. Těší vás ta čísla, nebo už vás trochu děsí?

Není to absolutní rekord jako loni. Už jsme se dostali na stav, kdy nemůžeme počítat s dalšími rekordy. Zámkům by to začalo škodit. V případě Hluboké a Krumlova jsme na hranici únosnosti. Vzhledem k růstu asijské klientely můžeme očekávat další zájem ze strany jejich tour operátorů. Budeme proto muset s největší pravděpodobností počet návštěvníků regulovat.

Jak?

Na Hluboké to může být jen cenou. Tam není prostor, kam lidi poslat na jiné prohlídkové trasy.

Návštěvnost Rok 2017 / rok 2018 Český Krumlov

445 384 / 409 398 Červená Lhota

81 567 / 79 873 Dačice

13 015 / 14 129 Domanín

29 795 / 31 205 Hluboká

278 621 / 275 935 Jindřichův Hradec

60 163 / 59 248 Kratochvíle

34 896 / 40 220 Landštejn

54 936 / 58 452 Nové Hrady

21 966 / 21 132 Rožmberk

53 134 / 48 159 Třeboň

41 594 / 45 160 Zlatá Koruna

23 131 / 22 847 Zvíkov

38 659 / 38 868 Vimperk

10 771 / 3 310



Celkem

1 187 632 / 1 147 936

Pozn. Údaje jsou od 1. 1. do 31. 10. 2018 a ve stejném období loni.

Bude vyšší cena vstupenek mít na zahraniční turisty vliv?

To není změna z roku na rok. Musíme to dostat do plánů turistických průvodců. Oni potom zvažují, zda nenavštívit jiný památkový objekt, kde mohou získat podobný zážitek za nižší cenu. My o turisty stojíme, ale jsme na hraně, kterou bychom potřebovali držet.

A Krumlov?

Tam je ještě jistý prostor v Horské zahradě. V budoucnu pak v opravené Bellarii. Běží jednání o odkupu Kvítkova Dvora. Generální ředitelka Národního památkového ústavu má pověření od premiéra vyjednat rozumnou cenu. Líbí se nám představa vytvoření samostatné prohlídkové trasy.

Krumlovský kastelán Pavel Slavko mluvil o tom, že je ve hře zpoplatnění průchodu areálem v nejvytíženějších letních týdnech.

Ano, je reálné, že v budoucnu vstup do areálu v určitou dobu zpoplatníme. Krumlov se blíží k půlmilionu platících návštěvníků. Odhaduji, že další milion lidí areálem jen projde. Letos zavádíme přesné měření. Pořizujeme kamerový systém, který nám turisty spočítá, a podle toho se dále zařídíme.

Kde je v Krumlově největší problém s davy turistů?

Často to bývá neprůchodné a nebezpečné na Plášťovém mostě. Dále v úzkém průchodu mezi druhým a třetím nádvořím a na mostu u medvědů. Roste klientela, která nechce jít na prohlídku. Stačí jim projít areálem a vyfotit si nejoblíbenější místa. Podobá se to situaci v Benátkách. Tam přijede velká zámořská loď, přiveze pět tisíc návštěvníků a ti město zahltí. V Krumlově přijede pět autobusů, které najednou přivezou stovky lidí. Ti pak areál zaplní, ale často nejdou na prohlídkové trasy.

Pojďme se ještě podívat na návštěvnost jiných památek. Podle čísel třeba poskočila nahoru Kratochvíle.

Kratochvíle si vytváří skupinu návštěvníků tím, že se stará o zajímavý a jasně definovaný program. Je to malý objekt a program je tam víc viditelný. Tento renesanční letohrádek má všechno – krásné místo, parkoviště, zázemí s restaurací, pěknou kavárnu i zahradu, kde mohou strávit kus dne rodiny s dětmi.

Poslední roky roste i Landštejn...

Před čtyřmi roky se nám podařilo vybrat novou činorodou kastelánku. Díky ní hrad vzkvétá i na pohled. Vnitřek a okolí jsou opečovávané a program je zajímavý. Roli hraje také oblíbenost regionu Česká Kanada, kterou turisté a cyklisté hodně objevují.

Naopak trochu klesá Rožmberk nad Vltavou.

Na Rožmberku potřebujeme zlepšit propagaci. Až dokončíme opravu věže Jakobínka, tak zapracujeme na využití potenciálu tohoto místa. Hrad má výbornou pozici, je na vltavské vodácké trase, v místě, kde turistika roste, dá se zahrnout do regionu Lipensko. Zatím jsme toho dostatečně nevyužili. Je tam velká konkurence v nabídce okolních volnočasových aktivit. Spousta rodin jede kolem na Lipno. My musíme zapřemýšlet o naší nabídce a zaujmout je, aby u nás zastavily. Dnes už nestačí mít jen prohlídkovou trasu.

Do Českého Krumlova přijedou každý rok dva miliony turistů z celého světa.

Jak se v posledních letech mění klientela návštěvníků památek?

Na menších hradech a zámcích stále převažují Češi. Na Hluboké a Krumlově roste asijská klientela. Platí pravidlo, že když se v Číně zvedne životní úroveň o pět procent, tak to v Evropě znamená sto milionů nových turistů. Zřizují se nové linky z Číny. Všichni turističtí průvodci zařazují na trasy památky UNESCO, občas k tomu padnou objekty jako Hluboká. Čínská klientela poroste v dalších letech extrémně. A navíc i indická. Jezdí odtud už státní zaměstnanci, kteří si to nemohli dřív dovolit.

Číňané bývají na prohlídkách hluční, s jejich návyky mají problémy i hotely. Jak je zvládáte?

Zatím je provádíme podobně, jako by to byli Němci nebo Britové. Trasu jim ale musíme podávat v kontextu, co se v té době dělo v Číně. Nemůžeme se podivovat nad zvýšenou hlučností. Uvažujeme ale o jiném typu prohlídek. U některých tras možná půjde návštěvník sám s audioprůvodcem, nebo s aplikací v telefonu. V každé místnosti byl pak musel být bezpečnostní pracovník v uniformě, jako to je třeba ve vídeňském Hofburgu.

Už jste zmiňoval věž Jakobínku v Rožmberku, kterou opravujete starou metodou pomocí repliky středověkého jeřábu. Jde experiment podle plánu?

Po těžkém období z hlediska organizace práce se letos vše rozběhlo. V příštím roce to chceme dokončit. Možná už ve zkušebním provozu otevřeme věž pro návštěvníky. Letos jsme zprovoznili jeřáb, to byla nejobtížnější část stavebního experimentu. Vládla kolem toho nejistota, ale jeřáb je funkční, bezpečný a máme lidi, kteří ho s radostí obsluhují. Báli jsme se statických problémů, až rozkryjeme klenbu. Ukázalo se, že poškození nejsou zásadní.

Řešili jste nějakou situaci, kdy jste zalitovali, že nepracujete moderním postupem?

Pochybnosti jsou kolem projektu celou dobu. Přináší ale nové informace, je mimořádně vizuálně atraktivní, je to živá historie, praxe a ověřování historických postupů. Všechny těžkosti překonáváme pozitivními momenty. O projektu připravujeme knihu, točíme film a budeme se ucházet o cenu Europa Nostra.

O Jakobínce a Rožmberku mluvíte vždy s nadšením. Čím vás to místo tak fascinuje?

Rožmberk je kolébkou rožmberského rodu. Geograficky je mimořádně atraktivní. Na přelomu 19. a 20. století to bylo živé městečko, kam jezdili na dovolenou lidé až z Vídně. Buquoyové si pěkně hráli s celou okolní krajinou. Dnes je to zapomenuté místo. A samotný projekt Jakobínky je jedinečný. V Čechách jsme průkopníci. Začínáme díky tomu už pronikat do zahraničí. Používáme jeřáb inspirovaný kresbou Leonarda Da Vinciho a v Itálii je spousta muzeí, která vystavují modely jeho strojů. Podle našich informací ale ani v Itálii ještě nikdo nepostavil a nepoužíval v praxi stroj podle Leonardových kreseb jako my. Příští rok chceme udělat prezentaci ve Florencii.

Jaké novinky chystáte v příští sezoně na památkách?

Na hlavních památkách jsou všude rozšířené trasy a neplánujeme další. Chceme se soustředit na větší péči o prohlídky, které jsou extrémně navštěvované. Žádají si průběžná restaurování, vysoká návštěvnost má dopady i na vybavení. Víc peněz budeme investovat do zkvalitnění bezpečnosti zámků a vystavených předmětů.

A co více aktivit pro rodiny?

Tímto směrem půjde náš vývoj. Budeme se zaměřovat na kvalitu programů pro rodiny s dětmi. Republikový trend je edukace. Chceme si dát víc záležet na proškolování průvodců, chceme od návštěvníků zpětnou vazbu. Už nebudeme každý rok říkat: Otevřeli jsme novou prohlídkovou trasu.