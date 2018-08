Přes hráz Lipna u Černé v Pošumaví pojedou cyklisté po nové stezce

Obec Černá v Pošumaví má připravenou stavbu nové cyklostezky za zhruba 43 milionů korun. Povede vedle hráze oddělující v obci takzvané malé a velké Lipno, bude 1,2 kilometru dlouhá a tři metry široká.

S jejím financováním pomůže obci s 850 obyvateli Státní fond dopravní infrastruktury, který uhradí 85 procent nákladů. První cyklisté by se po ní mohli svézt už v příštím roce.

„Na podzim musíme udělat výběrové řízení. Pokud bude příznivé počasí, začne se stavět ještě letos,“ uvedla starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková. V rozpočtu letos zastupitelé schválili částku tři miliony korun, v příštím roce plánují uvolnit dalších šest milionů.

Cyklostezka vznikne v dnešním takzvaném malém lipenském jezeře, tedy na pravé straně při výjezdu z Černé souběžně se silnicí, která vede po hrázi. Nejprve sem proto bude nutné navézt mnoho obřích kamenů, na kterých dělníci stezku začnou budovat.

Obec usiluje o stavbu cyklostezky od roku 2015

Součástí bude i mostek, pod kterým budou proplouvat lodě, a také nová místa, odkud bude možné pohodlně chytat ryby.

„Tento úsek zde citelně chybí. Zároveň přinese velkou úlevu všem, kteří teď musí při překonávání hráze jet přímo po silnici, kde se necítí zrovna bezpečně. Pro nás je vítaným vylepšením infrastruktury a rozhodně bude atraktivní pro všechny milovníky cyklistiky nejen v Černé v Pošumaví,“ uvedla Adéla Černá, provozovatelka místního kempu Jestřábí I.

Vedení obce usiluje o stavbu této stavebně náročné, a proto i nákladné cyklostezky od roku 2015. A když se mu podařilo získat významnou dotaci od státu, může celou investici spustit. Není to ale jediný projekt pro příznivce bicyklů, který tu vznikne.

Starostka má další plány. Na stezku podél hráze chce volně navázat další. Ta má procházet obcí, po břehu malého lipenského jezera na pozemcích, které patří státnímu podniku Povodí Vltavy.

Tato zhruba kilometr dlouhá trasa má vést ze středu obce na hráz. Vše ale záleží na tom, jak dopadne stavební povolení, které už obec podala v Českém Krumlově. „Cyklisté by tak nemuseli projíždět středem obce a sloužila by i chodcům,“ vysvětlila Pekárková.

Taková cyklostezka by byla v Černé velice potřebná, jen v samotné obci se tu přes léto počet obyvatel zněkolikanásobí. Míří sem především milovníci vodních sportů, protože v Černé má hladina lipenského jezera největší plochu.

„Černá v Pošumaví letos slaví výročí 750 let od svého založení. Je to vyhledávané místo ideální pro turistiku a rekreaci. A proto je zapotřebí investovat do infrastruktury, která zvýší komfort, ale především bezpečí místních i turistů,“ řekl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, jehož členem je také Černá v Pošumaví.

Na území Černé v Pošumaví funguje pět kempů. Zdejším tahákem je jediné letní digitalizované kino na Lipensku, které je čtvrtým nejnavštěvovanějším v republice. Obec do něj každý rok investuje desítky tisíc korun. Od začátku léta má novou konstrukci na plátno i nové záchody a připravený je projekt na nové lavičky.