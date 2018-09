O stavbu dálnice D4 u Písku mají zájem firmy z celého světa

Byla to velká sláva, když před rokem zprovoznili dalších pět kilometrů dálnice D4 kolem Dubence. Řidiči jedoucí z jihu Čech do Prahy či naopak to od té doby mají zase o něco pohodlnější a rychlejší.

Jenže 32 kilometrů dálnice mezí Příbramí a Pískem stále chybí. O dostavbu celého úseku rozděleného do pěti částí je však veliký zájem. Budovat je chtějí firmy z Evropy, Asie i Australané. Když vše půjde hladce, začne se stavět v roce 2020 a o dva roky později by mohlo být hotovo.

Ministerstvo dopravy spolu s poradenskými společnostmi před několika dny posoudilo obsah žádostí o účast ve výběrovém řízení a ze sedmi žadatelů nyní vybere čtyři zájemce. Vítěz by měl dálnici D4 nejen postavit, ale následně také dlouhodobě provozovat. Ministerstvo totiž akci připravuje formou projektu PPP.

„Na ministerstvu vybíráme firmy, které dostaví a budou 25 let provozovat zbývajících 32 kilometrů dálnice D4 z Příbrami směrem na Písek. O zakázku mají zájem společnosti z Německa, Francie, Španělska, ale také konsorcia turecko-italsko-nizozemsko-lucemburských firem nebo rakousko-australsko-španělsko-francouzského sdružení,“sdělil ministr dopravy Dan Ťok.

„Ze sedmi konsorcií vybereme čtyři, která budou soutěžit o zakázku. V roce 2020 by vítěz mohl začít stavět celý úsek najednou,“ dodal Ťok. O zakázku se hlásí i Britové a Izraelci.

Starosta Chýnova: Termín je reálný

Projekt PPP pro D4 spočívá v projektování, stavbě, financování, provozování a údržbě chybějící části D4 mezi Háji a Miroticemi, ale také v zajištění provozu a údržby na přilehlých částech dálnice a silnice první třídy v úseku Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice.

Ředitelství silnic a dálnic mezitím pokračuje v přípravě tak, aby se podařilo například včas získat stavební povolení na všech pět chybějících částí. Nejdelším úsekem je v tomto případě Milín – Lety o délce 11,6 kilometru.

Díky nové komunikaci získají také obchvat Čimelice a Chraštičky, bezpečnější bude křížení u Letů.

Předseda Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4 Pavel Eybert se domnívá, že je termín zahájení v roce 2020 reálný i proto, že některé úseky již stavební povolení mají.

„Chci věřit, že se tentokrát povede projekt PPP dotáhnout do konce. Je to ale ošemetné, nemůžeme předvídat, jaké finanční nabídky udělají čtyři vybraní uchazeči a zda se někdo například neodvolá proti konečným výsledkům výběrového řízení,“ upozornil Eybert.

PPP i pro dálnici D3

Skutečnost, že se přihlásilo tolik firem a sdružení ze zahraničí, ho nepřekvapila. „Je současný trend, že se hlásí společnosti z celého světa,“ konstatoval.

Žádné velké štěstí v tom však nevidí. Zmínil, že když se například jedna italská firma hlásila o stavbu dálnice D3 u Českých Budějovic, měla v tuzemsku jen dva zaměstnance, a tak se dalo očekávat, že by si zde stejně musela lidi najímat. O dostavbu D4 se z těch u nás známějších společností hlásí Hochtief z Německa či Strabag z Rakouska jako jedno sdružení.

V Česku se zatím tak daleko žádný dálniční PPP projekt nedostal.

„V horizontu tří až šesti let se ovšem výrazně omezí evropské prostředky na výstavbu dálnic. Musíme se proto připravit na jiné modely financování, jako je spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou PPP,“ doplnil ministr Ťok. V úvahu podle jeho slov přichází, že by se stejným způsobem mohla budovat i středočeská část D3.

V případě, že se podaří D4 postavit, zásadně to zrychlí cestu mezi Pískem a Prahou a mnohem atraktivnější by tato trasa pak byla i pro řidiče z Českých Budějovic.

Navíc je na tomto tahu v plánu ještě i stavba obchvatu Dasného a Češnovic poblíž krajského města o délce 8,5 kilometru za odhadem 1,8 miliardy korun. I zde by se mohlo začít pracovat v roce 2020 a auta by pak tudy poprvé projela do konce roku 2023. Příští rok mají naplno začít výkupy pozemků.