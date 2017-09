Část dálnice D3 u Borku otevřou do konce září, o dva měsíce dříve

Už jen dokončit svodidla, vybetonovat spáry a odtokové žlábky na nejdelším z mostů, doladit dopravní značení, údržbové cesty k oplocení, zarovnat terén u podchodu pro zvěř a může se jet. Na novém asfaltu a v okolí se desítky lidí snaží doladit poslední detaily.

Tříkilometrový úsek dálnice D3 od Úsilného do Borku u Českých Budějovic se pro řidiče otevře s dvouměsíčním předstihem už 27. září.

„Práce v okolí stavby ještě budou pokračovat až do února 2018, kdy úsek oficiálně opustíme. Chtěli jsme ale vyjít co nejvíc vstříc řidičům a také obyvatelům Borku, kterým projíždí denně tisíce aut. Nová část dálnice jim rozhodně uleví,“ řekl při čtvrtečním kontrolním dnu hlavní stavbyvedoucí Václav Nedorost.

Stavbu celkem 3 160 metrů dlouhého úseku dálnice prováděla společnost Eurovia ve spolupráci se Strabagem od dubna 2015. Celková cena má být 717 milionů korun. U Borku pak bude navazovat další úsek až do Ševětína, který bude stát 933 milionů korun a měl by být otevřený zřejmě do roku 2020. Také tuto část dálnice D3 staví Eurovia.

„V porovnání s cenou tamního úseku se částka za tyto tři kilometry dálnice zdá být vysoká. Je to ale tím, že část do Borku byla technicky hodně náročná, na malém území se využilo mnoho řemesel. Mosty a zemní práce vždy cenu prodraží,“ podotkl ředitel českobudějovického závodu Eurovie Pavel Vrba.

Nové úseky dálnice D3 Úsilné – Borek Tříkilometrový úsek se k předčasnému užívání otevře 27. září. Veselí nad Lužnicí – Bošilec Po pětikilometrové části se řidiči poprvé projedou 12. října. Ševětín – Borek Letos začala stavba 12 kilometrů dlouhého úseku. Trvat má tři roky. Obchvat Českých Budějovic Už letos v zimě, nejpozději na jaře příštího roku by měla začít výstavba dvou částí obchvatu. Podle odhadů by mohla trvat čtyři až pět let.

Na třech kilometrech museli stavaři vybudovat celkem 11 mostů dlouhých dohromady 726 metrů. Ten nejdelší má přes 200 metrů. A pokud by obec Borek měla problémy s hlukem z dálnice, je možné navýšit na něm protihlukové stěny.

Celý úsek pak končí rozsáhlou mimoúrovňovou křižovatkou, která sama využívá sedm přemostění. Po ní budou řidiči sjíždět z dálnice do Českých Budějovic nebo směrem na Lišov a nebo naopak najíždět na dálnici ve směru na Prahu.

Zatím bude fungovat jen jako obří kruhový objezd. Uzavírá ji zbytek navezené horniny, výhled na blízký lesík a pak pole přecházející v předměstí Českých Budějovic. Právě tady bude na dálnici navazovat obchvat krajského města. Dálnice bude dál pokračovat k rakouským hranicím a na Linec.

Podle šéfa odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje Jiřího Klásy se novým úsekem uleví hlavně obyvatelům Borku.

„Jeho obyvatele v současné době doprava enormně zatěžuje, nejen kvůli emisím, ale i hluku a dalších negativních vlivů dopravy. Teď se po řadě let konečně dočkají klidu. Doprava se přelije na silnici ve směru od Lišova do Českých Budějovic a tam do Nádražní ulice. A doufám, že se ještě letos podaří navázat na tento úsek další částí dálnice mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem,“ očekává Klása. Po úseku dlouhém 5,1 kilometru, jehož vybudování stojí 635 milionů, se řidiči poprvé projedou už 12. října.

Ještě několik let ale zabere budování obchvatu Budějovic. Práce na jeho dvou úsecích z Úsilného do Nových Hodějovic a odtud pak do Třebonína by mohly začít už letos v zimě.

„I když nejsme jako kraj investory, vím, že letos by mělo skončit výběrové řízení a dodavatelské firmy by mohly stavbu přebrat. Nejdéle na začátku příštího roku by mohla stavba začít,“ dodal Klása. Obchvat má být hotový do konce roku 2021.

Ještě déle pak potrvá, než se řidiči projedou po dálnici až do Lince. Některé úseky tam totiž nemají posouzení vlivu na životní prostředí. U Kaplice navíc jeden úsek přišel i o územní rozhodnutí, které bude třeba vydat znovu.