Nový úsek dálnice D3 přinesl Borku klid. V Budějovicích jsou ale zmatky

Zklidnění dopravní situace v Borku vnímají i místní obyvatelé. „Je to paráda, jsem spokojená. Lidé jsou klidnější a cítí se bezpečněji při přecházení. Kolem osmé hodiny jsem tady byla zvyklá na pravidelnou kolonu stojících aut, teď vidíte, že je tady volno,“ reagovala na změnu Květa Hubingerová z boreckého květinářství, které je přímo u tahu z Budějovic na Prahu.

Dřív to byla hlavní tepna, od středy 27. září je z ní vedlejší silnice, po otevření D3 v úseku Borek - Úsilné jezdí většina motoristů přes novou část dálnice a výpadovku na Třeboň.

Čísla mluví jasně. MF DNES měřila opakovaně na stejném místě v horní části Borku provoz v obou směrech.

V pondělí 25. září v době od 7.30 do 8 hodin projelo po silnici 683 vozidel, z toho 111 nákladních aut a kamionů. Odpoledne od 14.30 do 15 hodin byla situace takřka totožná, místem projelo jen o 25 aut méně.

O týden později 2. října na stejném místě a ve stejný čas jelo ráno jen 268 vozidel, z toho 34 nákladních. A odpoledne jich bylo 251, z toho 30 nákladních. „Úbytku kamionů jsem si všimla hned. Je to opravdu příjemné. Navíc se možná i o něco rychleji dostaneme do města městskou dopravou,“ konstatovala na zastávce v Borku Milena Královská.

A změnu si pochvaluje i starosta obce Jaroslav Novák. „Jsme spokojeni a očekávám, že ta čísla budou ještě výraznější. Prozatím není dopravní značení ideálně vyřešené. Další pokles provozu můžeme očekávat, až bude dálnice hotová z Budějovic až do Veselí nad Lužnicí,“ předpokládá Novák.

Chtějí ještě větší zklidnění

Starosta také přemýšlí, jak Pražskou v Borku v budoucnu dál proměnit. Letos tam například dokončili úpravy přechodů pro chodce, ale představy jsou takové, že by mohlo dojít k ještě většímu zklidnění.

„Prozatím je to dál silnice první třídy. Časem by si ji měl do správy převzít Jihočeský kraj a bude to komunikace druhé třídy. Pak bychom se ve spolupráci mohli pustit do nějakých dalších změn,“ uvažuje Novák. Než se silnice převede, potrvá to podle něj ještě pár let, a tak zatím záměry na proměnu nechce odtajnit.

Na Borku si otevření tříkilometrového úseku dálnice lidé vesměs pochvalují, podobný klid zavládl i na Pražské v Budějovicích ve čtvrti Nemanice. Tím to však končí a u mnoha českobudějovických řidičů byla reakce opačná. V krajském městě změnou vedení dopravy zavládl v prvních dnech zmatek a některé křižovatky byly hodně ucpané.

„Na sjezdu z dálnice se to štosuje na výjezdu do Nádražní ulice, tam to bylo hodně špatné i pak dál směrem ke Strakonické. A také se teď ve špičkách dost stojí na Okružní,“ zmínil jeden z řidičů Radim Boháč.

Město na nastalou situaci zareagovalo a nechalo upravit semafory na některých křižovatkách. „Správa veřejných statků měnila signalizaci třeba právě na křižovatce ulic Generála Píky a Nádražní,“ potvrdil náměstek primátora František Konečný. Na to, aby se doprava po tak zásadní změně usadila, je vždy potřeba více dní, než si řidiči najdou tu svou „optimální“ trasu. Není tak vyloučeno, že ještě na nějaké úpravy semaforů dojde v následujících dnech.

Je možné, že více řidičů jedoucích od Prahy do centra najede do Jírovcovy ulice, která však na velkou zátěž nemá takovou kapacitu. Brzy tak například radnice nechá postavit nové semafory na křížení Jírovcovy a Pekárenské.

Příští rok se musí řidiči připravit na zavření Pražské třídy u křižovatky se Strakonickou. Začne tam rekonstrukce mostu přes Dobrovodskou stoku. Na silnici Generála Píky se pak přesune několik tisíc dalších vozidel a mnohem více zahlcená bude i zanádražní komunikace.