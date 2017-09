Dálnice D3 má další tři kilometry u Budějovic. V říjnu přibude ještě pět

Aktuálně má tak dálnice D3 zprovozněných 45 kilometrů. Vede z Veselí nad Lužnicí až na hranice Jihočeského a Středočeského kraje. Nový je samostatný úsek u Budějovic.

Právě na něj má už příští rok navázat stavba obchvatu krajského města. Dálnici pak stavaři budují v celé části mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí. Zde by mělo být kompletně hotovo v roce 2019, nebo na jaře 2020. Zmíněný obchvat má být v provozu v roce 2021.

„Práce v okolí stavby z Borku do Úsilného ještě budou pokračovat až do února 2018, kdy úsek oficiálně opustíme. Chtěli jsme ale vyjít co nejvíc vstříc řidičům a také obyvatelům Borku, kterým projíždí denně tisíce aut. Nová část dálnice jim rozhodně uleví,“ řekl při nedávném kontrolním dnu hlavní stavbyvedoucí Václav Nedorost.

Stavbu celkem 3 160 metrů dlouhého úseku dálnice prováděla společnost Eurovia ve spolupráci se Strabagem od dubna 2015. Celková cena má být 717 milionů korun.

Celá dálnice D3 má být podle posledních prohlášení politiků hotová v roce 2028. Jak přípravu středočeské části, tak i tu od Budějovic směrem k hranicím, však provází celá řada problémů. Někde je nutné opakovat proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí, jinde musí znovu žádat o územní rozhodnutí a ve středních Čechách se část obyvatel dál nehodlá smířit s naplánovanou trasou.