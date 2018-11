Dálnice D3 na jihu roste, stavba obchvatu Budějovic se ale opět zpozdí

V červnu přibude dálnici D3 v Jihočeském kraji dalších osm kilometrů. Na jaře 2020 potom bude ještě o 11 kilometrů delší. Cesta z Českých Budějovic až do Středočeského kraje se pak výrazně zrychlí.

Tím dobré zprávy končí. Roky očekávané zahájení stavby obchvatu krajského města se už poněkolikáte oddaluje.

Už zhruba dva roky trvají výběrová řízení na stavbu D3 kolem Českých Budějovic. Hodnoticí komise by měla letos na podzim vybrat vítěze miliardových tendrů, jenže v jednom ze dvou případů bude muset počkat.

Rozestavěné úseky D3 Bošilec-Ševětín: 8,14 km

Zprovoznění: 2019 Ševětín-Borek:10,68 km

Zprovoznění: 2020 Před zahájením stavby

Úsilné-Hodějovice: 7,2 km

Zprovoznění 2022 Hodějovice-Třebonín: 12,54 km

Zprovoznění 2022 Pozn.: K hranicím s Rakouskem se má dálnice D3 dostat v roce 2024 a o čtyři roky později má být hotová až do Prahy.

Soutěží se začal zabývat antimonopolní úřad. Jen pro připomenutí, když se tak stalo v minulosti u jiných úseků dálnice, znamenalo to zdržení stavby o více než jeden rok. Co se stalo tentokrát? Úsek D3 Úsilné - Hodějovice prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Zahájil prvostupňové řízení ve věci zadávacího řízení, a to na návrh společností Astaldi enterprise S.p. A., IC Ictas ze Sdružení pro D3 0310/I Úsilné-Hodějovice. Důvodem návrhu jsou zejména netransparentní změny zadávací dokumentace,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Zásadní je, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nemůže s vybraným zhotovitelem uzavřít smlouvu. Nejnižší cenu za stavbu více než sedmikilometrového úseku nabídlo sdružení Hochtief, Colas, M-Silnice, a to za 5,28 miliardy korun, což je o 23 procent méně, než ŘSD původně předpokládalo.

Rašelina prodraží úsek o 50 milionů

Zvláštní je, že společnosti Astaldi a IC Ictas ani nebyly ve finálním seznamu mezi účastníky uvedeny. Sdružení naopak nabídlo nejnižší cenu na stavbu dalšího úseku mezi Hodějovicemi a Třebonínem. A uchází se rovněž o vybudování dálnice D4 mezi Pískem a Příbramí.

ŘSD věc nechtělo podrobněji komentovat s tím, že se jedná o čerstvou informaci. Víc bude vědět, až zjistí, co je obsahem odporu u antimonopolního úřadu.

„Nemůžeme prozatím odhadovat, co může následovat, jestli to bude nějaké zdržení, nebo něco podobného. Nemyslíme si, že bychom se dopouštěli nějakých netransparentních kroků, protože výběrová řízení i na takto monstrózní a zásadní stavby děláme běžně. Umíme to a zadávací dokumenty procházejí několikanásobnou kontrolou,“ reagoval Jan Rýdl, mluvčí ŘSD.

Blíží se dokončení u Tábora

Ten také minulý týden na stavbě D3 Bošilec – Ševětín sdělil termíny zprovoznění dalších úseků dálnice. K Ševětínu se řidiči rozjedou už v červnu příštího roku a až k Borku pak na jaře 2020. Část Bošilec – Ševětín se také prodražila o 50 milionů korun. Původní cena byla 1,25 miliardy. Důvodem zvýšení nákladů je více rašeliny v podloží v místě mostu poblíž sjezdu na Dolní Bukovsko oproti původnímu průzkumu.

„Připomínalo to problémy, jaké jsme řešili na dálnici D8, ovšem tam jsou jiné a podstatně závažnější. Tady jsme, i když byl velice důsledný geotechnický průzkum, zjistili při průběhu stavby, že rozsah rašelin je větší. Neodpovídal modelu zatížení, jak nám test říkal,“ upřesnil Rýdl.

Část mostu proto museli stavaři udělat jinak, než předpokládal projekt. Zároveň museli reagovat na stav, kdy část dálnice, která navazuje na mostní konstrukci, poklesla víc, než ukázal propočtený model.

Mluvčí komentoval i přípravu dalších úseků. Část z Třebonína do Kaplice směrem k hranicím se má začít stavět už v roce 2020. „To znamená, že bychom začali příští rok soutěžit,“ dodal Rýdl.

Jihočeská část D3 by tak měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024. Ve stejném roce by se měla začít stavět dálnice ve středních Čechách směrem z Mezna k Praze, kde by se mělo budovat zhruba do roku 2032. To už jsou však vzhledem ke komplikacím provázejícím stavby silnic a dálnic jen odhady.

„Nejrozestavěnější ze všech dálnic je nyní jihočeská část D3, kde se aktuálně pracuje na skoro devatenácti kilometrech, ke které se přidá dalších dvacet kilometrů obchvatu Českých Budějovic,“ upozornil před nedávnem ministr dopravy Dan Ťok.

ŘSD také věří, že se brzy podaří prolomit kauzu nedokončené části dálnice D3 u Tábora. Čeká, až ministerstvo vydá nové stavební povolení, takže se pak stroje po skoro 15 letech nečinnosti zřejmě opět dají do pohybu. Až poté hodlá stát řešit odškodné, jež přiznal soud majitelům motocentra Bratránkovým, kteří chtějí mít ke své nemovitosti sjezd z dálnice.