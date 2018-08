Kvůli pracím na D3 se Borek vrátil o rok zpět, opět tu jezdí tisíce aut

Borek u Českých Budějovic se vrátil v čase o rok zpátky a zase tudy projíždějí stovky kamionů. V Ševětíně nepřetržitě jede souvislá kolona aut a v kolmé zatáčce si musejí nákladní vozidla dávat přednost. Most mezi Vitínem a Ševětínem se pod tíhou neustálého těžkého provozu pohupuje.

To jsou některé z hlavních důsledků uzavírky části hlavního tahu z Budějovic na Prahu, která začala 7. srpna.

Omezení si vyžádala pokračující stavba dálnice D3 v úseku mezi krajským městem a Bošilcem u Veselí nad Lužnicí. Neprůjezdná je část hlavního tahu od Borku do Ševětína. Tisíce vozidel se tak přesunuly na starou silnici. Dočasně jsou zahlcené dopravou i Vitín a Chotýčany.

„Stav je katastrofální. Od rána se vytvořila souvislá kolona aut, která projíždí městysem. Musíme to ale vydržet, nebude to trvat až tak dlouho. Hlavně aby se nestala žádná nehoda,“ uvedla Romana Hajská, starostka Ševětína.

Konec uzavírky je naplánovaný do 21. srpna, ale Hajská v úterý zmínila, že se stavaři pokusí práce urychlit, a tak je pravděpodobné, že skončí o něco dříve. Mohlo by to být až o týden.

Omezení si vyžádala stavba chrániček, tedy obalů na kabely a inženýrské sítě pro budoucí odpočívadlo při D3 u Chotýčan.

„Práce mimo jiné vyžadují odstřel horniny do hloubky až 5,5 metru v okolí budoucí dálnice. Doprava se odklání zejména z bezpečnostních důvodů,“ vysvětlila Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia CS, která v místě D3 staví.

Komplikace pro místní obyvatele

Provoz je zatím celkem plynulý, řidiči nabírají maximálně několikaminutové zdržení, protože i na hlavním tahu je z důvodu stavby dálnice dlouhodobě omezená rychlost. Komplikované jsou spíše výjezdy z vedlejších silnic, kde je potřeba delší dobu počkat, až projede souvislá řada aut.

Zátěž tak pociťují zejména obyvatelé obcí na objížďce. „Vyjet ze Ševětína na Drahotěšice chce hodně rychlou nohu na spojce a plynu. Doufám, že u nás o sebe někde v zatáčce neškrtnou kamiony, to by se to tady totálně zasekalo,“ podotkl jeden z obyvatel Ševětína Václav Janeček.

A v jaké fázi je nyní stavba úseku D3 Borek - Ševětín? Na první polovině už mnohde leží asfalt a práce postupují v celé délce.

„Letos bude dokončena nová polovina dálnice vedle silnice I/3. Pak se provoz přesune na nově vybudovanou část D3 a stávající trasa se promění v druhou půlku dálnice. Úplné dokončení stavby je plánované na jaro 2020,“ upřesnil Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

A už příští rok na začátku léta mají začít auta jezdit po navazující části ze Ševětína do Bošilce dlouhé přes osm kilometrů.

Nabídky na stavbu D3 Hodějovice - Třebonín Astaldi 3,944 mld. Kč

Salini Impregilo 5,804 mld. Kč

Porr 6,128 mld. Kč

Eurovia 6,164 mld. Kč Předpokládaná hodnota zakázky 5,953 mld. Kč Pozn. U uchazečů jsou vždy uvedeni jen vedoucí sdružení, třeba v případě vítězství Eurovie by tuto část D3 stavěly ještě společnosti Metrostav, Strabag a Swietelsky, které jsou součástí sdružení. Všechny sumy jsou uvedeny bez DPH. Délka úseku Hodějovice - Třebonín bude 12,5 kilometru.

Hodně blízko je také zahájení dalších dvou staveb D3, které utvoří obchvat Českých Budějovic. ŘSD obdrželo na základě výběrového řízení nabídky na část Hodějovice - Třebonín a vybere ze čtyř zájemců.

Výrazně nejlevnější je italsko-turecké sdružení, které vede společnost Astaldi. Nabídlo, že 12,5 kilometru dálnice postaví za necelé čtyři miliardy bez daně. Druhá nejnižší cena je skoro o dvě miliardy vyšší a podobně vysoká byla i odhadovaná hodnota zakázky.

„Hodnoticí komise nabídky prostuduje a doporučí uchazeče, se kterým by měl zadavatel uzavřít smlouvu. Konkrétní termín zahájení je závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ zdůraznil Rýdl.

Obě části obchvatu se mají podle posledních předpokladů začít stavět letos na podzim s dokončením v roce 2022.