Daňová poradkyně slíbila, že zhodnotí peníze. Za podvod dostala pět let

16:49 , aktualizováno 16:49

Na pět let poslal českobudějovický krajský soud do vězení Blanku Doležalovou z Pardubic za to, že jako daňová poradkyně podvedla lékaře z Jindřichova Hradce. Podle obžaloby mu slibovala zhodnocení vkladů a připravila ho o více než pět milionů korun.