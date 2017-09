Budějovičtí ochotníci mají Cenu města, diváky zvou na čtyři představení

„Je to ocenění práce celého našeho kolektivu za rok 2016, ale i za ty předchozí. Loňský rok byl hodně aktivní, navázali jsme totiž na naše 120. výročí založení. Uspořádali jsme dvě velké výstavy o historii našeho spolku, uvedli přes 70 představení jak na domácí scéně, tak venku, nazkoušeli jsme čtyři premiéry a uspořádali 17. ročník Budějcké Thálie. Moji kolegové hrají i v dalších souborech, aktivit je opravdu hodně,“ líčí předseda Divadelního spolku J. K. Tyl Václav Krištůfek.

Ochotníci sídlí od roku 2010 v Divadle U Kapličky na Husově třídě v Budějovicích. Právě do obnovy místních prostor teď zamíří 50 tisíc korun, které spolu s grafickým listem zobrazujícím historickou podobu českobudějovického náměstí divadelníci od radnice obdrželi.

Od roku 1952 nastudoval soubor 257 inscenací

„Potřebujeme zlepšit technické zázemí divadla, hlavně světelnou část. To po obnově pocítí i naši diváci. Není to jen pro nás, bude to dobré pro celý objekt, jehož správcem je Jihočeská krajská organizace Pionýra. Část peněz také použijeme na nazkoušení nových představení,“ líčí Krištůfek.

Soubor podle něj v současnosti finišuje s přípravami hned čtyř nových inscenací. Pro děti chystá Erbenovu Zlatovlásku.

„Činoherní herce doplní o loutky a černé divadlo. Troufli jsme si na to ve spolupráci s herci, kteří tohle dělali v Malém divadle. Potom připravujeme klasickou pohádku s písničkami Čarodějnická nevěsta,“ popisuje Krištůfek.

Dospělí diváci si zase užijí komedii Světáci, kterou herci obnoví po dlouhých letech.

„Na jaře příštího roku bude mít také premiéru Kulička na motivy stejnojmenné satirické povídky Guy de Maupassanta,“ dodává Krištůfek, který od roku 1979 působí na Akademii věd ČR v Českých Budějovicích a zabývá se půdními bakteriemi.

Divadelní spolek J. K. Tyl byl založen 5. září 1895. Od roku 1952, odkdy se datuje novodobá historie souboru, nastudoval celkem 257 inscenací – z toho 105 večerních a 152 pohádek. V současnosti čítá přes 50 členů všech věkových kategorií. Každoročně pořádá v listopadu nesoutěžní přehlídku amatérských souborů Budějcká Thálie.

„Letošní ročník bude od 3. do 12. listopadu. Dorazí 13 souborů z celých Čech. V programu jsou čtyři pohádky a devět představení pro dospělé,“ zve Krištůfek.