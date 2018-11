Divočáka zahnal do centra Budějovic stres, nebo nemoc, soudí správci lesů

„Pokud není vážně zraněný, určitě začal brzy hledat svou tlupu, a tak z devadesáti procent je pravděpodobné, že ji také najde, a to přibližně do týdne. Má výborný čich, je chytrý,“ okomentoval případ jednatel Lesů a rybníků města České Budějovice Daniel Hovorka.

I druhý jednatel městské společnosti Karel Trůbl prohlásil, že podobný případ je skutečně mimořádný. Zároveň se pokusili odhadnout, co mohlo předcházet tomu, že se prase dostalo tak daleko.

„Černá zvěř je velice opatrná. Zbytečně nezmatkuje, zjišťuje a hledá, kde se nachází člověk nebo třeba pes, aby se mohla vyhnout. Toto bylo opravdu výjimečné a nenormální chování, kterému příliš nerozumím. Mohla za tím být nějaká zdravotní porucha,“ konstatoval Trůbl.

Hovorka navázal, že se mohlo zvíře dostat do extrémně stresové situace. Podle něj se jednalo o takzvaného lončáka, který byl mladší než dva roky a žije v rodinném uspořádání.

„Někdo ho mohl oddělit od ostatních. Jednou z možností je, že ho zasáhly broky, takže nekrvácel, ale dostal se do stresu. To je však jen jedna z možných variant. Jeho chování bylo ohromně neobvyklé,“ řekl Hovorka. I on zmínil, že mohl být divočák nemocný.

Existuje i možnost, že bylo zvíře částečně ochočené. „Někomu mohlo utéct, když ho pak po městě začali nahánět, tak se vystresovalo,“ doplnil Pavel Pletka, jednatel Okresního mysliveckého spolku České Budějovice.

Loni 230 tisíc kusů ulovené černé zvěře

Dlouhodobě vysoké počty černé zvěře automaticky neznamenají, že je větší šance, že se divočáci budou v centrech měst objevovat pravidelně. Ale budějovický případ nebyl ojedinělý. Před časem například dorazilo divoké prase na největší sídliště v Ústí nad Labem. Zvíře následně zastřelil přivolaný myslivec.

Oproti loňsku se ovšem stavy černé zvěře podařilo eliminovat. Pomohly tomu i finanční odměny za odstřel.

„Loni byly počty celkového lovu černé zvěře nejvyšší v historii,“ potvrdila Martina Novotná z Českomoravské myslivecké jednoty. Myslivci v celé republice odlovili 230 tisíc kusů. V roce 2016 jich bylo 170 tisíc.

Nejvíce kanců zastřelili loni v Praze a středních Čechách, téměř 38 tisíc. Ve sledovaném Zlínském kraji, který hodně bojoval s africkým morem prasat, to bylo přes dvanáct tisíc kusů.

I čísla v Jihočeském kraji byla vloni rekordní. „Na Šumavě jsme jich odstřelili sedm set, to bylo prozatím nejvíce. V roce 2015 jich bylo přes šest stovek. Jinak se většinou pohybuje odstřel do tří set kusů, což by mělo být i letos,“ upřesnil Jan Dvořák, mluvčí Správy Národního parku Šumava.

Také na Českobudějovicku se daří počty černé zvěře tlumit. „Hospodaříme ve dvou honitbách a v jedné je bažantnice Černiš. Prase je všežravec a podobná lokalita je pro něj, jako když dáte před někoho bonboniéru. Proto musíme černou monitorovat a její stav držet na stálé úrovni,“ vysvětlil Hovorka.

Pavel Pletka potvrdil, že stavy černé zvěře jsou oproti loňsku nižší, ale jinak je divočáků v lesích stále dost.

Černá zvěř se do města dostane spíše ojediněle, ale třeba takový zajíc už tak výjimečný není. Pravidelně je vídají třeba na Pražském sídlišti, kde se jich několik usadilo.

„Tato věc je celkem běžná. Hodně se stahují do blízkosti měst a obcí, není tam tolik predátorů,“ sdělil Pletka. V blízkosti lidských obydlí tak mohou mít paradoxně více klidu.

Zajímavostí je například areál Jaderné elektrárny Temelín, kde žijí podle Pletky dlouhodobě desítky zajíců, které tam nic nestresuje.