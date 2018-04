Nejrušnější křižovatce v Budějovicích může pomoci jízdní pruh navíc

MF DNES zjistila, že jihočeská dopravní policie přišla s nápadem, jak zlepšit propustnost křižovatky Dlouhé louky a Husovy třídy. Navrhuje přidat odbočovací pruh ve směru od Kauflandu vlevo k sídlišti Máj.

Námět už dostalo do ruky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které mezinárodní komunikaci E55 na Dlouhé louce spravuje, a nyní tam počítají, jak pruh navíc do silnice vměstnat.

„Prověřujeme situaci. Jde o to, aby v křižovatce bylo dostatek prostoru pro odbočování vozidel ve dvou pruzích,“ vysvětlila ředitelka budějovického závodu ŘSD Vladimíra Hrušková.

Při jízdě rovně to není taková komplikace, při odbočování je však potřeba více místa pro kamiony či autobusy. Ve chvíli, kdy bude jisté, že může přibýt i druhé odbočení vlevo z Dlouhé louky k výstavišti, stačí jen vyfrézovat současné vodorovné dopravní značení a udělat nové.

„To je drobný zásah, který nezabere příliš času. Lze to udělat přes víkend,“ doplnila Hrušková. Více aut najednou by pak plynule přejelo do Husovy třídy, kde už v tomto směru dva pruhy jsou.

Pokud budou všichni zúčastnění souhlasit, neměl by být problém v nejbližších měsících úpravy udělat. Vyklizovací čas ve zmíněném směru by se přidáním pruhu zkrátil v podstatě na polovinu, zvýšila by se kapacita křižovatky. Z důvodu překreslení vodorovného značení se budou muset o něco zúžit všechny pruhy, aby se jich místo současných pěti vešlo nově šest.

Řidiči, kterých se MF DNES ptala, by změnu uvítali. „Ve špičce je tento úsek totálně ucpaný a každé rozšíření kapacity je dobré. Směrem na Máj jede hodně aut a spousta dalších navíc jede kolem Kauflandu na Sádky,“ všiml si řidič Jiří Suchý.

Nejhorší je stav před osmou ráno

U nejrušnější křižovatky v Budějovicích to není zdaleka první pokus o úpravy. Před pěti lety byl na stole návrh na rekonstrukci a rozšíření o samostatné pravé odbočovací pruhy, takzvané by-passy. Tak funguje třeba křižovatka ulic Mánesovy a Lidické. Ze změn však sešlo mimo jiné i proto, že se nepodařilo získat potřebné pozemky.

Radnice pak chtěla přes Dlouhou louku postavit lávku směřující od prodejny peugeotů k Dlouhému mostu. I tady však město narazilo, protože se nepodařilo získat nutné pozemky.

„Nyní chystáme nové kolo jednání, protože se mění vlastník,“ nastínil náměstek primátora pro dopravu František Konečný. Pokud by se podařilo lávku postavit, mohl by se v místě zrušit přechod pro chodce, a tím by se opět zrychlil provoz a průjezd aut.

Podle několik let starého sčítání křižovatkou denně projede průměrně 56 tisíc vozidel. Někdy číslo dosahuje až 60 tisíc. V ranní špičce projede místem za patnáct minut přes dva tisíce aut. Vůbec nejhorší je čtvrthodina před osmou ráno.

Není zcela výjimečné, kdy jede řidič pětikilometrovou trasu od výpadovky na Krumlov do Českého Vrbného na opačném konci města i půl hodiny. Úsek má ovšem špunt ještě u křižovatky Diamant poblíž sídliště Vltava a na mimoúrovňovém křížení u bývalé sodovkárny.

Pomůže dálnice, ale jen trochu

Situace na Dlouhé louce se o něco zlepší, až bude hotový dálniční obchvat, protože zmizí značná část tranzitní dopravy. I tak některé propočty uvádějí, že v místě ubude „jen“ 15 procent aut. Stavba dálnice D3 má kolem Budějovic začít letos.

Město pak ve spolupráci s krajem a ŘSD bude muset urychleně řešit provoz ještě na sjezdu z ulice Generála Píky, která je výpadovkou na Lišov, ale i nový úsek dálnice D3 na Tábor. Křižovatka s Jírovcovou a Nádražní nezvládá nápor dopravy a místo se ucpává.

„Už máme zpracovaný projekt. Protože jsou v místě tři vlastníci komunikací, musíme se dohodnout na investici. Úpravy vedoucí ke zvýšení kapacity však musíme udělat, ještě než se načas zavře Pražská třída z důvodu rekonstrukce mostu přes Dobrovodskou stoku,“ zdůraznil Konečný. Tato akce se letos poněkolikáté odložila o rok.