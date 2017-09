V zoo ve Dvorci se narodily první mini opičky, mládě tygra muselo pryč

„Před pár lety jsme získali sourozenecký pár. Šli jsme do chovu s tím, že se budeme snažit získat výměnou jinou samici nebo samce, abychom neměli příbuzné a mohli je množit,“ vypráví ředitel zoologické zahrady Viktor Ambrož.

To se po čase podařilo. „Do chovu vstoupila plzeňská zoo a podařilo se jim před rokem odchovat samce. Vyměnili jsme jej za našeho a měli jsme to štěstí, že se plzeňský samec naší samici líbil. Asi čtrnáct dní po jeho přijetí tak došlo k páření. Z mláďat máme velkou radost,“ popisuje.

Opice, které v dospělosti měří jen dvacet centimetrů, mohou návštěvníci vidět v proskleném pavilonu. „Nosí je nejdříve matka, pak otec. Když povyrostou, rodiče se střídají. Teď už jsou mláďata občas vidět sama na větvičce,“ podotýká ředitel.

Zatímco rodičům říkají ošetřovatelé Sedláci, jejich potomci ještě jména nedostali. Zatím není ani jasné, jakého jsou pohlaví. Jisté ale je, že za čas vyrazí do světa.

„Většinou to bývá kluk a holka. Určitě poputuje každý do jiné zoologické zahrady na chov. U nás zůstanou ještě minimálně rok, dokud se nenarodí další mláďata. Je třeba, aby starší odnosila své mladší sourozence. Musí se to naučit od rodičů. Kdybychom je po osamostatnění poslali pryč, nikdy by se bez této zkušenosti nebyli schopni rozmnožovat a pečovat o své mladé,“ upozorňuje Ambrož.

Mládě tygra muselo pryč

V létě se ve Dvorci radovali i z dalšího mláděte kriticky ohroženého druhu. Kotě tygra ussurijského přišlo na svět 13. července. Dnes už tu však k vidění není. Matka totiž kvůli vysokému věku přišla o mateřské mléko, a mládě tak poslali do jiné zoo, kde mají možnost se mu plně věnovat a dokrmovat ho.

„Bylo to naše desáté jubilejní kotě od tohoto páru. Tygřice porodila v šestnácti a půl letech, což je věk, kdy ussurijští tygři spíše umírají. Počítali jsme s tím, že se mohou vyskytnout problémy. Dnes je kotě u kolegů, kteří měli dostatek personálu, aby se o něj mohli postarat,“ říká Ambrož s tím, že v Dvorci má malou zoo s pár zaměstnanci.