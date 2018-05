VIDEO: Hlavní tah na hranice s Rakouskem je rozkopaný, tvoří se kolony

Za normálních okolností trvá jízda z Veselí nad Lužnicí do Dolního Dvořiště k rakouským hranicím maximálně hodinu. Jenže normální teď být nemůže, protože cestou řidiči narazí na omezení a uzavírky.

Redaktor MF DNES trasu projel ve středu dopoledne. A do cíle dorazil za hodinu a tři čtvrtě.

„Nejhorší to bylo na E55 u Kaplice-nádraží, kde frézují silnici a provoz tam kyvadlově řídí semafor. Tam jsem nabral zdržení nějakých dvacet minut, a to jsem nejel ve špičce,“ hlásil po dokončení testu redaktor.

Další omezení a minuty zpoždění řidiči naberou nedaleko Českých Budějovic u Dolního Třebonína, zácpy přímo v krajském městě není třeba připomínat a směrem dál na sever se staví dálnice D3, takže je tam na silnici E55 téměř všude omezená rychlost. Počítat by s tím měli všichni ti, kteří se už v červnu chystají na dovolenou do Itálie či Chorvatska.

Některé uzavírky sice mezitím skončí, ale další mezi Budějovicemi a Dvořištěm zase začnou.

Ti, kteří Budějovicko a Krumlovsko dobře znají, už si našli i objízdné trasy a upozorňuje na ně i MF DNES. Cesta sice není tak přímá a je o několik kilometrů delší, ale za současné situace bude stále rychlejší než jízda po hlavní silnici s uzavírkami.

Tipy MF DNES, jak se vyhnout uzavírkám na E55.

Na cestě z Budějovic k hranicím se lze vyhnout oběma omezením. Stačí jet z krajského města směrem na Římov, odtud přes Besednici a Soběnov do Kaplice, kde motoristé najedou zpět na hlavní.

Pro částečnou uzavírku mezi Bukovcem a Holkovem na E55 pak vede oficiální objížďka nejdříve směrem na Krumlov a pak přes Dolní Třebonín. I tady však řidiči nabírají zdržení, a tak lze jet ještě jinudy. Kus za Budějovicemi je možné odbočit na Homole a pokračovat směrem na Křemži, před ní stačí zatočit na Holubov a dál jet na Srnín, před Krumlovem se na hlavní vyjede v Přísečné.

A jsou i další možnosti. „Ráno při cestě do práce do Větřní vyjedu směrem na Římov, dál zamířím kolem velešínského nádraží do Krumlova. Fronty na hlavním tahu jsou dlouhé a takhle přijedu rychleji,“ potvrdil řidič David Kahánek.

Opraví další dva úseky

Na trase Budějovice - Dolní Dvořiště se situace v nejbližších týdnech nezlepší. V plánu jsou ještě opravy dalších dvou úseků.

„Podle průzkumu už byla silnice na několika místech hodně poškozená, proto se sešlo více úseků najednou. Všechny firmy chtějí mít hotovo, jak nejrychleji to pro ně bude možné,“ vysvětlila ředitelka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Vladimíra Hrušková.

Proto není vyloučeno, že se podaří skončit o několik dní dříve, než jak uváděly původní termíny. Bude záležet i na počasí. Silnice má však velkou prioritu, protože je zatížená i bez omezení v dopravě.

Nyní se pracuje na úseku Bukovec - Holkov. „Stavbu provádí firma Eurovia a náklady jsou 32,5 milionu korun,“ uvedla Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD.

Tato akce začala v polovině května a předpokládaná doba omezení je ještě pět až šest týdnů. Ve směru do Budějovic je provoz dál veden po E55 ve zúženém jízdním pruhu.

V úseku Kaplice-nádraží - Raveň společnost Skanska pracuje od pondělí. Oprava a položení nového asfaltu v délce 1,16 kilometru potrvá pět až šest týdnů. „Provoz je řízen kyvadlově a náklady této akce jsou 15,3 milionu korun,“ upřesnila Ledvinová.

A za pár týdnů to bude pro motoristy ještě horší. Na přelomu května a června má začít rekonstrukce silnice z Dolního Dvořiště k hranicím. Oprava bezmála 1,5 kilometru dlouhého úseku má firmě Robstav trvat přibližně dva měsíce.

Provoz bude opět řízen kyvadlově, což znamená další zdržení. Částečně bude možné jet obousměrně v místech, kde to umožní šířka vozovky. Náklady jsou v tomto případě přes 19 milionů korun.

A ve chvíli, kdy skončí práce u Holkova, se má Eurovia přesunout jen o kus dál směrem na jih a začít frézovat úsek Velešín - Zvíkov. Celá obnova povrchu potrvá opět pět až šest týdnů a i tentokrát se bude místem projíždět kyvadlově. O to víc se pak vyplatí jet objížďkami po silnicích nižších tříd. Za tuto opravu ŘSD zaplatí 13,6 milionu korun.

Řidiči na komplikace nadávají a někteří se domnívají, že by se mělo pracovat i v noci. Ale noční směny na opravě komunikací v současné době u nás prakticky není možné zavést, protože firmy nemají tolik zaměstnanců.