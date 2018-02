Na ekofarmě chovali kuřata a pěstovali marihuanu. Soud je potrestal

12:14 , aktualizováno 12:14

Soud potrestal spolumajitele ekofarmy z Klatovska v Plzeňském kraji. Kromě chovu kuřat pěstovali marihuanu, kterou od nich odebírali dealeři z Nizozemska. Na osm let do vězení poslal českobudějovický soud 49letého Tomáše Březinu, jeho o tři roky starší společnici Haně Šnajdrové uložil tři roky podmíněně odložené na pět let.